 У США католицьких священиків підозрюють у сексуальному насильстві над понад тисячею дітей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2018

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Новини

У США католицьких священиків підозрюють у сексуальному насильстві над понад тисячею дітей

Велике журі Пенсильванії опублікувало доповідь, з якої випливає, що понад 300 священиків-педофілів протягом понад 70 років чинили розпусні дії або ґвалтували дітей в шести єпархіях штату.

Священиків у США підозрюють у сексуальному насильстві над дітьми

Священиків у США підозрюють у сексуальному насильстві над дітьми

Більше тисячі неповнолітніх дітей в шести єпархіях американського штату Пенсильванія зазнали сексуального насильства з боку понад 300 католицьких священиків, починаючи з 1940-х років. Про це свідчить оприлюднена у вівторок, 14 серпня, доповідь великого журі - колегії присяжних, яка в США визначає обґрунтованість пред'явлення офіційних звинувачень.

За даними журі, насправді число дітей може бути набагато більшим, оскільки частина документів втрачена, а жертви в більшості випадків побоювалися розголосу, зазначає агентство AFP. Більшість потерпілих дітей були хлопчиками, йдеться у звіті. За словами генерального прокурора Пенсильванії, за два роки розслідування було виявлено, що випадки педофілії намагалися покривати високопоставлені представники церкви в цьому штаті, а також на рівні Ватикану. В деяких єпархіях були проведені внутрішні розслідування та інформація про злочини була передана правоохоронцям, але так було не у всіх випадках. Попри деякі інституційні реформи, окремі лідери церкви значною мірою уникнули відповідальності, - йдеться у звіті.

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У доповіді наведено імена сотні священиків, але деякі з них були вилучені через заяви про те, що оприлюднення цієї інформації порушує їхні конституційні права. Прокурори встановили, що в багатьох випадках час висування звинувачень вже сплив через термін давності. Понад 100 священиків вже померли, багато з них також вийшли на пенсію або були звільнені. Звинувачують двох священиків щодо випадків, які мали місце упродовж останніх десяти років, один зі священиків визнав себе винним.

У червні 2016 року папа римський Франциск заявив, що єпископи, які відмовляються від розслідування випадків педофілії у своїх єпархіях, втратять своє місце. Боротьба з педофілією і "нульова толерантність" до неї є однією з центральних тем для Ватикану з моменту обрання Франциска у 2013 році.

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