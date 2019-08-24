 У США зростає кількість померлих після куріння е-сигарет | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2019

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Новини

У США зростає кількість померлих після куріння е-сигарет

У США виявлено вже 450 випадків захворювань, які могли бути спричинені курінням електронних сигарет. Лікарі закликають утриматися від вейпінгу до завершення розслідування.

Symbolbild E-Zigarette (picture-alliance/APA/picturedesk.com/H. Fohringer)

У США померли вже щонайменше троє людей, смерть яких могла бути спричинена курінням електронних  сигарет. Також існують підозри, що внаслідок їхнього вживання могла померти ще одна людина, повідомила у п'ятницю, 6 вересня, представниця Центру з контролю та профілактики захворювань Дана Мені-Делман, передає агенція новин dpa.

Загалом на сьогодні у 33 штатах виявлено вже 450 людей, які занедужали на схожі серйозні захворювання, що могли бути спричинені курінням е-сигарет. Більшість з постраждалих є підлітками. Симптоми включають утруднене дихання, біль у грудях, захворювання шлунково-кишкового тракту.

Представники системи охорони здоров'я закликають людей не використовувати вейпи доки не буде остаточно з'ясовано причини хвороб та смертей. Поки не виявлені жодні окремі пристрої чи речовини, які вживали всі хворі, що могли б стати причиною захворювань. Утім, багато хворих разом з рідинами, які використовуються для створення аерозолю, призначеного для вдихання, вживали також канабіс. "Ми ставимо собі запитання, чи це є чимось новим чи лише нововідкритим", - сказала Дана Мені-Дельман, цитує агенція AP.

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Видання New England Journal of Medicine в серії статей проаналізувало випадки захворювань у штатах Іллінойс, Вісконсин та Юта. У статті про 53 випадки захворювань повідомляється, що п'ята частина хворих зазначила, що вживала лише нікотин та не використовувала жодних домішок, які містять олію коноплі.

Курці електронних сигарет не піддаються впливу майже семи тисяч хімічних речовин, що містять звичайні цигарки. Тож електронні сигарети вважаються менш небезпечними для здоров'я. Водночас рідини для вейпінгу містять нікотин і сліди різних елементів - або від вугілля для нагріву, або від інших компонентів електронного пристрою. Крім того, до них додаються найрізноманітніші ароматичні речовини і есенції, вплив яких на легені людини в поєднанні з парою поки не вивчено.

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