У США зросла кількість жертв урагану "Флоренс"

Як мінімум 17 осіб загинуло внаслідок буревію "Флоренс", що вдарив по східному узбережжю США. Про таку кількість жертв стихійного лиха повідомляється станом на ранок понеділка, 17 вересня, передає агенція новин AP. Серед загиблих щонайменше двоє дітей.

Хоч "Флоренс" значно послабився, опустившись за ступенем руйнівної потужності до категорії тропічного шторму, він і досі становить неабияку небезпеку. Головною проблемою виявилася не сила вітру, а значна кількість опадів, котрі приніс із собою ураган.

На сьогодні в Північній Каролі виявилися затопленими десятки містечок та поселень. 150-тисячне місто Вілмінгтон взагалі опинилося відрізаним від решти світу через різкий підйом рівня води в водоймах. Наразі рятувальники планують організувати "повітряний міст", щоб забезпечити населення міста продуктами харчування та водою.

У багатьох районах Північної та Південної Кароліни, а також штату Вірджинія спостерігається рекордний рівень води в водоймах. Це стосується навіть віддалених за більш ніж 100 кілометрів від узбережжя місць. Синоптики прогнозують подальше погіршення ситуації, адже епіцентр шторму перебуває поблизу узбережжя й рухається вкрай повільно - зі швидкістю 8 кілометрів на годину. Тож регіон і надалі зазнаватиме рясних злив.

У рятувально-пошукових операціях застосовуються сотні одиниць спецтехніки, в тому числі човни. За даними місцевої влади, для допомоги населенню задіяно до 10 тисяч рятувальників. Багато доріг виявилися затопленими, тож автомобілістам доводиться робити об'їзди завдовжки кількасот кілометрів.

Майже мільйон жителів трьох штатів опинилися без електропостачання.