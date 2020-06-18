У США здійснили першу за 17 років страту на федеральному рівні

Вперше за 17 років у США виконали смертний вирок на федеральному рівні. Засудженого за вбивство сім'ї Деніела Лі стратили у вівторок, 14 липня, у штаті Індіана. Лише за декілька годин до цього, о 2:10 ранку за місцевим часом, Верховний суд США ухвалив рішення, яке уможливило страту, повідомляє агенція новин Reuters.

П'ятеро суддів проти чотирьох підтримали скасування попереднього рішення суду, яке призупинило страту через можливе порушення конституції.

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Суд визнав Деніела Лі винним у вбивстві сім'ї - чоловіка, його дружини та їхньої восьмирічної доньки - в Арканзасі у 1996 році. За словами репортера, присутнього під час страти, засуджений чоловік стверджував, що не вчиняв цього злочину. Його останніми словами були: "Ви вбиваєте невинну людину". Деніела Лі стратили шляхом введення в організм ін'єкції отрути.

Зазвичай у США окремі штати вирішують, чи застосовується смертна кара в їхній судовій практиці. Утім, засудити до смертної кари можуть і на федеральному рівні. Проте страти на цьому рівні є порівняно рідкісним явищем. З 1963 року і до страти Деніела Лі було виконано три відповідні судові рішення, востаннє - у 2003 році.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа вже за кілька місяців після приходу Трампа до влади почала скасовувати фактичний мораторій на проведення страт на федеральному рівні, який діяв за його попередника Барака Обами.

Хоча в США зростає частка людей, які виступають проти смертної кари, однак опитування дослідницького центру Pew в 2018 році виявило, що 54 відсотки опитаних американців схвалюють смертну кару у справах про вбивство.

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