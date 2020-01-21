 У США зафіксовано перший випадок захворювання новим коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2020

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Новини

У США зафіксовано перший випадок захворювання новим коронавірусом

У США повідомили про перший випадок захворювання новим коронавірусом - чоловік, який ним заразився, нещодавно прилетів з Китаю. Він перебуває у лікарні в доброму стані, ризик зараження інших людей - дуже низький.

Через ризик зараження новим коронавірусом у Китаї почали носити респіраторні маски

Через ризик зараження новим коронавірусом у Китаї почали носити респіраторні маски

У США зафіксовано перший випадок захворювання новим коронавірусом, який раніше виявили в Китаї. Як повідомили у вівторок, 21 січня, в Центрах з контролю та профілактики захворювань в США (CDC), наявність вірусу була встановлена неподалік Сіетла у чоловіка, який прилетів з Китаю 15 січня. У якості запобіжного заходу чоловіка доправили у лікарню міста Еверетт, повідомляє агентство новин AFP.

Хворий раніше перебував у провінції Ухань в Китаї. Утім, за даними CDC, він не відвідував ринок морепродуктів та птиці у місті, звідки нібито і поширився вірус. Перед поверненням до Сіетла чоловік не помітив жодних симптомів захворювання. Він перебуває у лікарні в доброму стані, ризик того, що він заразив інших людей, - дуже низький.

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Постійна боротьба проти вірусів, бактерій, інфекцій та інших захворювань вимагає в нашої імунної системи багато зусиль. За допомогою щеплення ми приходимо їй на допомогу та робимо внесок у здоров'я світу. (14.09.2019)

У Китаї новим коронавірусом заразилися вже понад 200 людей, влада підтвердила, що він передається від людини до людини. У зв'язку з цим ВООЗ скликає екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій. (20.01.2020)

Більшість із близько 300 інфікованих новим вірусом проживає у місті Ухань. Утім, вірус поширився і на інші міста Китаю, також зафіксовані окремі випадки захворювання в Таїланді, Японії, Південній Кореї та на Тайвані. Кількість померли внаслідок зараження новим вірусом зросла вже до шести людей.

Про сам вірус відомо, що він належить до групи коронавірусів і провокує в інфікованих ним людей розвиток пневмонії. Перші випадки зараження новим вірусом пов'язували з оптовим ринком морепродуктів в місті Ухань. Крім білух і інших морських ссавців на цьому ринку до його закриття 1 січня, за інформацією ЗМІ, продавали також кажанів, курей, кроликів та змій.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що новий коронавірус в наступні дні може розповсюдитися в інших країнах. На середу ВООЗ скликала екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій, на якому мають обговорити, чи є поширення вірусу міжнародною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я.

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