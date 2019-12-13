 У сутичках під будівлею Ради постраждали поліцейські | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2019

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Новини

У сутичках під будівлею Ради постраждали поліцейські

В центрі Києва під час сутичок між учасниками акції протесту та поліцією постраждали 17 правоохоронців та двоє мітингувальників, повідомили в Нацполіції. Володимир Зеленський звинуватив у безладах "старі еліти".

Безлади під стінами Верховної Ради

Під час безладів поліція затримали понад два десятки осіб

Внаслідок зіткнень учасників протестів і правоохоронців під Верховною Радою у вівторок, 17 грудня, постраждали 17 правоохоронців та двоє мітингувальників. Про це повідомляє Національна поліція України. Через сутичку біля парламенту слідчі готують підозри трьом особам, які нанесли значні тілесні ушкодження іншим участникам мітингу та правоохоронцям.  

Згідно з повідомленнями, біля Ради правоохоронці затримали 26 осіб, однак згодом їх відпустили з відділку.

Зеленський побачив у акції руку "старих еліт"

Між тим президент України Володимир Зеленський побачив в безладах під будівлею парламенту прояви опору реформам нової влади з боку "старих еліт". "Кожен має право на мирне зібрання. Кожен має право висловити думку. І кожен повинен нести відповідальність, якщо від його дій страждає інший. (…) Однак на мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла. Через них постраждали і мітингувальники, і поліцейські", - написав Зеленський в своєму телеграм-каналі.

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У першому читанні за законопроєкт про скасування мораторію на продаж землі проголосувала лише фракція "Слуга народу" та позафракційні народні депутати. Інші парламентарі навідріз відмовилися це підтримувати. (13.11.2019)

Біля Ради відбулися протести проти ухвалення закону про ринок землі. Між представниками "Національного корпусу" та поліцейськими сталися сутички. Згодом правоохоронці розігнали демонстрантів. (17.12.2019)

За словами президента, це не шлях цивілізованої країни і якщо українці хочуть кращого життя, то повинні навчитися говорити та поважати одне одного.

Американські дипломати засудили насильство

На події під Верховною Радою вже відреагувало посольство США в Україні. У дописі на Facebook-сторінці зазначається, що "Сполучені Штати підтримують право на мирні протести". Водночас американські дипломати засудили "насильство щодо поліції та журналістів, яке сталося сьогодні біля Верховної Ради".

Нагадаємо, 17 грудня біля Верховної Ради України проходили чотири акції протесту. Учасники однієї з них мітингували проти ухвалення парламентом закону про ринок землі. Під час акції дійшло до сутичок між мітингарями та правоохорцями. Згодом поліція розігнала протестувальників, відтіснивши їх від будівлі парламенту.

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