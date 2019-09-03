 У Словаччині суд вперше забрав у депутата мандат через расизм | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2019

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Новини

У Словаччині суд вперше забрав у депутата мандат через расизм

Представник праворадикальної словацької партії Мілан Мазурек заявляв про "циганський терор проти порядних людей" та заперечував Голокост.

Словацький суд вперше позбавив праворадикала депутатського мандата через расистські висловлювання

Словацький суд вперше позбавив праворадикала депутатського мандата через расистські висловлювання

Верховний суд Словаччини у вівторок, 3 вересня, ухвалив рішення про позбавлення члена парламенту мандата через расистські висловлювання. Це - перший такий випадок в історії країни. Рішення суду стосується члена праворадикальної політичної сили "Народна партія - Наша Словаччина" Мілана Мазурека. Крім того, суд зобов'язав його сплатити штраф у 10 тисяч євро за загальне приниження усіх членів ромської меншини країни, повідомляє агентство dpa.

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У 2016 році Мазурек заявив у радіоефірі про нібито "циганський терор проти порядних людей" і назвав членів ромської меншини "паразитами", які "нічого не роблять для нашого народу і нічого не вносять у наш державний бюджет чи нашу культуру. Навпаки, вони вирішили вести асоціальне життя і висмоктувати нашу соціальну систему".

Судовий процес розпочався у 2017 році. В 2018 році суд засудив депутата до штрафу в 5 тисяч євро. Однак Мазурек оскаржив вирок. Утім, Верховний суд не тільки підтвердив рішення суду нижчої інстанції, але й посилив його.

Отримавши мандат депутата парламенту, Мілан Мазурек неодноразово перевіряв на міцність правову систему країни. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він відкрито заперечував Голокост.

Його однопартійці також неодноразово робили расистські та антисемітські заяви. Крім того, вони відкрито пропагували націонал-соціалізм. Попри це, усі попередні судові процеси не закінчувалися засудженням членів праврадикальної партії. Судді також відмовилися заборонити діяльність самої політсили. 

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