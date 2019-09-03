У Словаччині суд вперше забрав у депутата мандат через расизм

Верховний суд Словаччини у вівторок, 3 вересня, ухвалив рішення про позбавлення члена парламенту мандата через расистські висловлювання. Це - перший такий випадок в історії країни. Рішення суду стосується члена праворадикальної політичної сили "Народна партія - Наша Словаччина" Мілана Мазурека. Крім того, суд зобов'язав його сплатити штраф у 10 тисяч євро за загальне приниження усіх членів ромської меншини країни, повідомляє агентство dpa.

У 2016 році Мазурек заявив у радіоефірі про нібито "циганський терор проти порядних людей" і назвав членів ромської меншини "паразитами", які "нічого не роблять для нашого народу і нічого не вносять у наш державний бюджет чи нашу культуру. Навпаки, вони вирішили вести асоціальне життя і висмоктувати нашу соціальну систему".

Судовий процес розпочався у 2017 році. В 2018 році суд засудив депутата до штрафу в 5 тисяч євро. Однак Мазурек оскаржив вирок. Утім, Верховний суд не тільки підтвердив рішення суду нижчої інстанції, але й посилив його.

Отримавши мандат депутата парламенту, Мілан Мазурек неодноразово перевіряв на міцність правову систему країни. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він відкрито заперечував Голокост.

Його однопартійці також неодноразово робили расистські та антисемітські заяви. Крім того, вони відкрито пропагували націонал-соціалізм. Попри це, усі попередні судові процеси не закінчувалися засудженням членів праврадикальної партії. Судді також відмовилися заборонити діяльність самої політсили.