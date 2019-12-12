 У Словаччині розпочалися парламентські вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.02.2020

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Новини

У Словаччині розпочалися парламентські вибори

Нинішні парламентські вибори в Словаччині стали першими з часу вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціяка. Очікується, що правляча партія соціал-демократів зазнає електоральних втрат.

Парламентські вибори у Словаччині

На одній з виборчих дільниць у Словаччині

У Словаччині відбуваються парламентські вибори. Зранку суботи, 29 лютого, о 7:00 за місцевим часом відкрилися виборчі дільниці, що працюватимуть до 22:00. Перші прогнози щодо результатів виборів опублікують вже після закриття виборчих дільниць, передає агенція новин AFP.

Нинішнє голосування - перші парламентські вибори після скоєного майже два роки тому вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціяка та його нареченої, що спричинило урядову кризу та масові акції протесту.

Аналітики й спостерігачі очікують, що результат голосування похитне позиції правлячих у країні соціал-демократів на чолі з прем'єром Петером Пеллегріні. Згідно з проведеними нещодавно опитуваннями, нині ця політична сила має майже таку ж підтримку населення, як і правоцентристська партія "Прості люди".

Не виключено, що за результатом підрахунку голосів правоцентристи навіть зможуть дещо випередити соціал-демократів. Утім, сформувати коаліційну правлячу більшість їм вдасться лише за умови консолідації консервативно-ліберальної опозиції, зазначає AFP.

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