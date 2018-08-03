У Сирії та Іраку залишаються десятки тисяч бойовиків ІД - ООН

Попри поразку терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) в Сирії та Іраку, у цих двох країнах й досі залишається від 20 до 30 тисяч бойовиків ІД. Про це в понеділок, 13 серпня, повідомили автори спеціальної доповіді ООН, передає інформагенція AFP.

Автори дослідження вказують, що в лавах ІД налічується "багато тисяч активних терористів-іноземців". Крім цих двох близькосхідних країн, ще майже чотири тисячі ісламістів перебувають в Лівії, зазначають автори доповіді.

На додачу, дехто з терористів ІД перебрався до Афганістану, де це терористичне угруповання останнім часом значно активізувалося. Кількість членів ІД у Афганістані зросла до 3,5-4 тисяч осіб, вказується в доповіді.

Нагадаємо, улітку 2014 року терористам ІД вдалося захопити значні території на північному заході Іраку та сході Сирії. На підконтрольних територіях терористи проголосили "халіфат" та закони шаріату. Терористи "прославилися" також і тим, що нещадно руйнували в Сирії та Іраку культурно-історичні пам'ятки доісламської епохи Межиріччя. Невдовзі під егідою США було створено міжнародну коаліцію, котра поставила собі за мету ліквідувати ІД.

Під ударами коаліції та її союзників, у тому числі іракських урядових сил та підтримуваних Іраном шиїтських збройних угруповань, ісламістів вдалося вибити з Іраку, звільнивши від них місто Мосул та низку інших. Згодом бойовиків ІД витіснили й сирійського міста Ракка, котру ісламісти проголосили "столицею халіфату".

На сьогодні під контролем ІД перебуває лише невеликий район на південному сході Сирії.

Знищено терористами: світова культурна спадщина Мавзолеї Тімбукту в Малі 2012 року в стародавньому місті-оазі Тімбукту, розташованому на півночі Малі, бойовики ісламістського угруповання "Ансар-ад-Дін" знищили мусульманські мавзолеї, яким вже багато сотень років. Свої вчинки вони аргументували тим, що ці місця, де спочивав тлін ісламських вчених, служили поклонінню святим. Так само були зруйновані й мінарети валькованих мечетей, як той, що зображений на фото.

Знищено терористами: світова культурна спадщина Мавзолеї Тімбукту в Малі Ось цей чоловік доглядав поховання в мавзолеях у Тімбукту. На цьому відзнятому 2014 року знімку він молиться на одному з поховань. Та наразі вони мають зовсім інший вигляд, адже…

Знищено терористами: світова культурна спадщина Відбудовано за допомогою ООН …багато мавзолеїв змогли відбудувати за допомогою Об'єднаних Націй. Сане Чірфі (справа на фото) разом з родиною доглядає за мавзолеєм святого Альфа Мойя.

Знищено терористами: світова культурна спадщина Пальміра у Сирії Впродовж 2015 року терористи "Ісламської держави" зруйнували в античній Пальмірі храм Баала, споруджений майже дві тисячі років тому, багато мавзолеїв та тріумфальну арку. Фотограф тримає відзнятий ним же в березні 2014 року знімок храму Баала на тлі руїн споруди. Після витіснення терористів з міста археологи зраділи, адже чимало руїн античного міста постраждали менше, ніж вони побоювалися.

Знищено терористами: світова культурна спадщина Церква Святого Юліана в Сирії Монастир святого Юліана (Еліана) в місті Хомсі вважався одним з найважливіших місць паломництва серед християн-сирійців. Розташований в центральній частині Сирії поблизу міста Ель-Кар'ятейн він був зведений у 5-му столітті.

Знищено терористами: світова культурна спадщина Зрівняний терористами з землею 2015 року ІД зрівняла храм із землею. В інтернет екстремісти виклали кадри, на яких було видно, як вони руйнують споруду бульдозерами. Тим часом місто відбили від терористів. Середина однієї із частин споруди вигоріла дощенту. Так само відбудувати належить і цей монастир.

Знищено терористами: світова культурна спадщина Стародавня Хатра в Іраку Ель-Хадр, або Хатра, була столицею першого арабського царства. Завдяки своїм високим, товстелезним та підсиленим баштами мурам вона змогла вистояти під час навали римських військ у 116 та 198 роках нашої ери.

Знищено терористами: світова культурна спадщина Розтрощенні тисячолітні статуї На початку 2015 року ІД зруйнували частину руїн міста. На знімку - один з кадрів відео терористів. Агенція новин AP змогла підтвердили його автентичність. Крім того, ісламісти розтрощили тисячолітні статуї ассирійської доби в музеї північно-іракського міста Мосул та в некрополі стародавньої ассирійської столиці Ніневії. За наявною інформацією, вони зруйнували історичне місто Німруд бульдозерами.

Знищено терористами: світова культурна спадщина Баміанська долина в Афганістані У провінції Баміан були розташовані дві монументальні статуї Будди. Монахи-буддисти висікли їх у скелі 1500 років тому. Тож таким чином ці статуї були свідками доісламського минулого Афганістану. На цьому відзнятому в 1973 році знімку ще можна побачити 53-метрову статую, яка на той час вважалася найбільшою в світі.

Знищено терористами: світова культурна спадщина Танки, ракети та динаміт Радикальний ісламський рух "Талібан" зруйнував обидві статуї 2001 року. До знищення історичних цінностей залучили танки, ракети та динаміт. На руйнування історичних об'єктів пішло кілька тижнів. З 2003 року культурний ландшафт та археологічні знахідки в Баміанській долині є частиною світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Автор: Ута Штайнвер, Валерій Сааков



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