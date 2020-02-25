У Сирії загинуло щонайменше 33 турецьких військових - НАТО скликає нараду

Турецькі військові опинилися серед жертв авіаудару сирійської авіації в провінції Ідліб. Як стало відомо в п'ятницю, 28 лютого, внаслідок обстрілу з повітря в Ідлібі загинуло щонайменше 33 турецьких військових. Ще 36 турецьких вояків дістали різноманітних тілесних ушкоджень. У відповідь на це Туреччина атакувала позиції сирійських урядових військ у цьому регіоні, повідомили в турецькому уряді, передає агенція новин dpa.

За словами речника турецького уряду, під час проведеної напередодні ввечері кризової безпекової наради під керівництвом президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана було вирішено вдатися до рішучих дій у відповідь. У Анкарі наголошують, що відповідь буде "аналогічною" і під удар турецьких збройних сил потраплять "усі відомі цілі (сирійського. - Ред.) режиму", цитує dpa.

Крім того, як повідомляє турецьке державне інформагентства Anadolu, віцепрезидент Туреччини Фуат Октай заявив, що президент Сирії Башар Асад заплатить високу ціну за цей авіаудар. За словами Октая, Асад увійде в історію як воєнний злочинець.

Звернення до НАТО

Водночас Туреччина як член Північноатлантичного альянсу (НАТО) звернулася до союзників з проханням про допомогу через події в сирійській провінції Ідліб. За даними Anadolu, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу мав телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. У повідомленні Anadolu ствержується, що Столтенберг засудив авіаудар у Ідлібі. 28 лютого НАТО проведе екстрену нараду щодо ситуації в Ідлібі.

Так само турецький уряд попрохав підтримки в міжнародної спільноти. "Ми закликаємо всю міжнародну спільноту виконувати свої обов'язки", - наголошують в Анкарі.

На події в Ідлібі вже відреагували в Державному департаменті США. Речник американського дипломатичного відомства зажадав негайного припинення наступу сирійських урядових військ у Ідлібі, що проводиться за активної підтримки Росії та Ірану. За словами представника Держдепу, на даний момент вивчаються можливості надання допомоги Туреччині.

Водночас прессекретар генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша зажадав негайного припинення вогню в Ідліб. За його словами, "без негайних дій щогодини зростає небезпека ще більшої ескалації". Речник генсека ООН, наголосив, що у цієї ситуації військового вирішення немає.

Погрози відкрити кордон для біженців

Тим часом офіційний представник правлячої в Туреччині Партії справедливості та розвитку (ПСР) Омер Челік наполіг на тому, що НАТО має стояти на боці Туреччини. Водночас він неприховано пригрозив, що Туреччина може відкрити для біженців свій кордон з ЄС. "Наша політика щодо біженців залишається тією самою, але тут складається певна ситуація. Ми більше не можемо утримувати біженців", - застеріг Челік, цитує dpa.

Нагадаємо, що Ідліб - фактично єдиний сирійський регіон, що залишається під контролем сирійської опозиції та ісламістів. Туреччина підтримує в цьому конфлікті сирійську опозицію. З грудня 2019 року в цій провінції триває наступ сирійських урядових сил, яким підтримку з повітря надає російська авіація. На боці Башара Асада також Іран та шиїтські формування.

Напередодні офіційний Берлін звинуватив Дамаск і Москву в скоєнні воєнних злочинів у Сирії.