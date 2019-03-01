У Сирії від вибухів залишених ісламістами мін загинули щонайменше 16 цивільних

Щонайменше 16 цивільних осіб загинули в суботу, 16 березня, в провінції Дейр-ез-Зор на сході Сирії, підірвавшись на встановлених бойовиками терористичного угруповання "Ісламська держава" мінах. Про це 17 березня повідомив базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, передає агенція новин dpa.

За даними центру, на мінах підірвався транспортний засіб, який перевозив збирачів трюфелів. Серед загиблих - 14 жінок. Ще 32 особи внаслідок вибуху зазнали поранень. Сирійське державне агенство новин SANA повідомило про вибух міни в іншому районі цієї ж провінції, внаслідок якого загинули чотири особи, а 36 отримали поранення.

Цивільні особи часто стають жертвами вибухів мін на тих сирійських територіях, які перебували під контролем "Ісламської держави". Раніше в березні принаймні восьмеро цивільних осіб загинули внаслідок вибуху міни в місті Пальміра, а в лютому на міні в провінції Хама підірвався автобус, який теж перевозив збирачів грибів. Тоді загинули 18 людей.

Нагадаємо, що "Демократичні сили Сирії" ведуть наступ на останній бастіон "Ісламської держави" - населений пункт Багуз на сході країни.