У Сирії втретє з початку війни відбуваються парламентські вибори

На контрольованій режимом Башара Асада території Сирії в неділю, 19 липня, відбуваються вибори до парламенту країни. Сирійці обирають парламент уже втретє від початку громадянської війни, що спалахнула дев'ять років тому, повідомляє інформаційне агентство AFP.

Голосування відбувається лише на близько 70 відсотках території країни, які контролюєпідтримуваний Росією лідер країни Башар Асад. Сирійці голосуватимуть, зокрема, і в регіонах, які ще нещодавно контролювалися опозицією, заявили у сирійській виборчій комісії. До них належать південь провінції Ідліб та Східна Гута поблизу Дамаска.

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Правляча партія Баас не має альтернатив

Спостерігачі не очікують іншого результату, окрім перемоги правлячої партії Баас, адже опозиційні кандидати не допущені до участі у виборах, пише AFP. З 2100 кандидатів, які змагаються за 250 місць у сирійському парламенті, значна частина перебуває в санкційних списках країн Заходу.

Вибори у Сирії відбуваються на тлі епідемії COVID-19. На фото виборчу дільницю дезінфікують

Нові санкції США, запроваджені проти Сирії, а також пандемія COVID-19 посилили економічну кризу у країні. Ці фактори, зокрема, призвели до прискорення інфляції. Вартість продуктів за минулий рік фактично подвоїлася. Тому вирішення економічних проблем було однією з найголовніших тем під час агітації.

Голосування на тлі вибухів у Дамаску

Напередодні виборів у столиці Сирії Дамаску пролунали два вибухи, повідомляє інформаційне агентство SANA. Внаслідок них одна людина загинула, а одна - зазнала поранень. Вибухові пристрої заклали поблизу однієї з мечетей на півдні Дамаска.

Проведення виборів, які спочатку були заплановані на квітень цього року, декілька разів переносили через епідемію COVID-19 у країні.