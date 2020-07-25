У Сан-Паулу через пандемію COVID-19 перенесли карнавал

У найбільшому місті Бразилії - Сан-Паулу - через пандемію коронавірусу вирішили відкласти карнавал, який був запланований на лютий 2021 року. "Як школи самби, так і організатори карнавальних вечірок розуміють, що організувати карнавал в лютому наступного року неможливо", - заявив у п'ятницю, 24 липня, мер міста Бруно Ковас, передає агенція AFP.

Він не назвав нової можливої дати проведення карнавалу, втім, запропонував кінець травня або початок липня наступного року. Ріо-де-Жанейро, де проходить найбільший карнавал у Бразилії, також розглядає можливість перенесення свята.

Бразилія наразі посідає друге місце у світі за числом заражених та померлих від коронавірусу та поступається в цьому антирейтингу лише США - в південноамериканській країні зафіксовано понад 2,3 мільйона інфікованих та 85 тисяч смертей. Сан-Паулу є епіцентром захворювання у країні - на це місто приходиться майже чверть жертв. У Ріо-де-Жанейро також зафіксована значна кількість заражених.

На щорічний карнавал в Сан-Паулу, де поживають 12 мільйонів людей, приїжджають десятки тисяч відвідувачів. Раніше місто вже скасувало проведення гей-прайду, який є одним із найбільших у світі. Також з липня на листопад був перенесений "Марш в ім'я Ісуса", який щороку збирає мільйони людей. У п'ятницю, 24 липня, в штаті Сан-Паулу ще на два тижні подовжили локдаун.