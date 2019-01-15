У Росії почали стеження за есмінцем ВМС США у Чорному морі

Російські військові почали відстежувати перебування в Чорному морі американського есмінця USS Donald Cook. Про це в суботу, 19 січня, повідомили в Національному центрі управління обороною РФ.

"Сили Чорноморського флоту почали стеження за американським есмінцем... відразу після його входження в акваторію Чорного моря", - йдеться в повідомленні центру. Безпосередньо спостерігати за діями американського корабля буде сторожовий корабель "Пытливый".

Раніше про те, що в Чорне море прямує американський есмінець Donald Cook, повідомив посол України в США Валерій Чалий. "Приємна новина: ракетний есмінець Атлантичного флоту США типу "Арлі Берк" USS Donald Cook проходить Чорноморські протоки на шляху до Чорного моря. Не завадить!", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

У посольстві України в США повідомили, що есмінець USS Donald Cook часто бере участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze, які проводяться в Україні.

У Чорне море регулярно заходять кораблі ВМС США й інших країн НАТО. Відповідно до Конвенції Монтре 1936 року військові кораблі нечорноморських держав можуть перебувати в Чорному морі не більше 21 дня.