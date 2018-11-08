У Римі тисячі людей протестували проти нової міграційної політики уряду

У столиці Італії у суботу, 10 листопада, тисячі людей вийшли на вулиці з протестами проти нової міграційної політики уряду. Прихильники лівих організацій та противники расизму тримали в руках плакати з надписами "Ласкаво просимо усіх" та "Black Lives Matter" ("Чорні життя мають значення". - Ред.). За даними організаторів акції, участь в протестах взяли представники 50 міст країни, які виступають проти нової політики уряду щодо надання притулку, передає агенція AFP. Інформації щодо точної кількості учасників немає.

7 листопада італійський сенат підтримав указ міністра внутрішніх справ країни Маттео Сальвіні, спрямований на запровадження жорсткішої міграційної політики. Він передбачає виділення у 2018-2020 роках 3,5 мільйона євро на примусову репатріацію людей, що не мають легального статусу в країні, а також скасовує надання дворічного дозволу на проживання шукачам притулку у рамках "гуманітарного захисту".

Демонстранти протестують проти расизму

Окрім того, уряд хоче регулювати розподіл та розміщення шукачів притулку. Планується, що в майбутньому їх розміщуватимуть у великих приймальних центрах. Також указ розширює можливості для використання правоохоронцями електрошокерів щодо цих людей. Шукачів притулку, яких визнають "небезпечними", зможуть терміново депортувати з країни. Тепер цей указ має затвердити нижня палата парламенту Італії та підписати президент країни Серджіо Маттарелла.

Новий указ значно ускладнив отримання притулку в Італії

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) висловило занепокоєння через можливі нові правила в Італії. Там зазначили, що ці зміни не забезпечують "розумних гарантій" для тих мігрантів, які потребують особливого захисту, таких як жертви зґвалтувань та катувань.

Більшість мігрантів отримують право залишитися в Італії завдяки "гуманітарному захисту". За перший квартал 2018 року Італія розглянула близько 23 тисяч заяв на отримання притулку. 61 відсоток заявників отримали відмову, 21 відсоток прохачів отримали "гуманітарний захист" і лише шість відсотків здобули повноцінний статус біженця. Наразі у пунктах прийому біженців в Італії перебуває щонайменше 146 тисяч мігрантів. Наприкінці 2017 року ця цифра становила 183 тисячі.