У Раді ЄС лунають заклики відреагувати на російські паспорти в "ДНР" і "ЛНР"

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорили, як реагувати на видачу Москвою паспортів РФ на непідконтрольних Києву територіях Донбасу. Про це заявила Верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні у понеділок, 13 травня, у Брюсселі, за підсумками Ради ЄС.

"Ми обговорили питання, яке ви згадали", - зазначила Могеріні, відповідаючи на запитання кореспондента DW, чи варто очікувати санкцій щодо Росії у відповідь на роздачу паспортів. "Я певна, що ми повернемося до цього питання найближчими тижнями", - додала вона.

Це питання на Раді ЄС обговорили у категорії "поточні справи". Це означає, що якихось рішень і не передбачалося. Водночас, за словами джерела DW у ЄС, глави МЗС низки країн ЄС назвали роздачу паспортів Росією "небажаними" діями та хотіли би побачити реакції на них з боку ЄС. Зокрема, Урмас Рейнсалу, який у квітні обійняв посаду міністра закордонних справ Естонії, висловився публічно за персональні санкції та за те, що Євросоюз не повинен визнавати ці паспорти.

Перед засіданням Ради ЄС глави МЗС держав ЄС зустрічалися зі своїми колегами з шести країн "Східного партнерства". Український міністр Павло Клімкін заявив, що Євросоюз не повинен обмежитися лише персональними санкціями у відповідь на новий крок Москви.

"Дуже важливо, що ЄС розуміє, що на цей раз якимись формальними санкціями, персональними, вже нічого не має закінчитися. Це буде точно, що у нас називають зрадою. Якщо ми 10, 20 або 50 людей поставимо під санкції, це не відповідь", - переконаний Клімкін.

Також Клімкін застеріг, що якщо після початку роздачі паспортів на Заході вирішать зробити якийсь крок назустріч Росії, то це може поховати мінські угоди. Він це адресував деяким країнам Ради Європи, де російська делегація позбавлена права голосу. "Я їм чесно сказав: якщо ви підете туди, куди хотіли йти декілька країн, насправді я у той же день вийду і скажу, що, по-перше, у нас Мінська немає, а, по-друге, це вбили його не тільки на сьогодні з Москви, але і ви його послідовно вбиваєте", - зазначив Клімкін.