 У Північній Ірландії сталися нові заворушення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2021

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Новини

У Північній Ірландії сталися нові заворушення

Британський прем'єр Борис Джонсон засудив заворушення в Белфасті. Протести почалися через незадоволення особливим статусом Північної Ірландії після Brexit.

Спалений автобус у Белфасті

Спалений автобус у Белфасті

У столиці Північної Ірландії вже кілька ночей тривають заворушення. У середу ввечері, 7 квітня, натовпи молоді у пробританському районі Белфаста викрали і підпалили рейсовий автобус. Водій та пасажири не постраждали. Цей інцидент стався біля однієї з так званих "стін миру" в Белфасті, які розділяють деякі ірландські націоналістичні та пробританські юніоністські громади, повідомляє агенція Reuters. Як повідомляється, постраждав також фотожурналіст місцевого видання.

Крім того, великі групи людей кидали один в одного феєрверки, цеглу та "бензинові бомби" з обох боків великої споруди. Поліція закликала людей утриматися від відвідування декількох районів Белфаста.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон засудив акти насильства. Розбіжності необхідно вирішувати за допомогою діалогу, а не жорстокими або злочинними діями, зазначив глава уряду.

За версією поліцейських, до заворушень причетні "кримінальні авторитети", які допомогли організувати сутички. Крім того, ці  заворушення сталися на тлі дедалі більшого розчарування багатьох юніоністських громад новими торговельними бар'єрами між Північною Ірландією та рештою Сполученого Королівства, що виникли в результаті виходу Великобританії з Європейського Союзу.

Ці сутички також засудили північноірландські політики з різних таборів. Лідерка пробританської Демократичної юніоністської партії (DUP) Арлін Фостер назвала їх "вандалізмом і замахом на вбивство".

"Ці дії не представляють юніонізм чи лоялізм. Вони - ганьба для Північної Ірландії", - написала політикиня у соцмережі Twitter. За її словами, ці заворушення "лише служать для того, щоб відвернути увагу від справжніх порушників законів у "Шинн-Фейн". 

У свою чергу, члени проірландської націоналістичної партії "Шинн Фейн" звинуватили DUP у розпалюванні напруженості через їхнє протистояння новим торговельним домовленостям та через їхні заклики до керівника поліції регіону піти у відставку.

Як нагадує агенція, раніше юніоністи з DUP розкритикували рішення поліції не притягати до відповідальності представників  "Шинн Фейн" за участь у масових похованнях у 2020 році, які порушили коронавірусні обмеження.

Десятиліття конфлікту

Жорстоке протистояння між протестантами-лоялістами та католиками-республіканцями тривало протягом багатьох десятиліть. За три десятиліття конфілкту загинули понад 3500 людей і близько 50 тисяч постраждали. 1998 року сторони уклали мирну Белфастську угоду, яка передбачає розподіл влади між протестантами і католиками. З 2007 року Північна Ірландія має статус напівавтономної провінції.

Утім, донині багато католицьких націоналістів прагнуть об'єднатися з Ірландією, в той час як протестантські юніоністи хочуть залишатися у складі Великобританії.

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