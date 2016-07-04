У Північній Македонії обирають нового президента

Уперше після перейменування назви країни в Республіці Північна Македонія відбуваються президентські вибори. У неділю, 21 квітня, понад 1,8 мільйона громадян, що мають право голосу, зможуть взяти участь у першому турі виборів президента. Ці президентські вибори стануть шостими з моменту здобуття незалежності країни.

За даними агенції новин AP, що посилається на дані місцевої влади, у країні працюватимуть 3,4 тисячі виборчих дільниць, котрі відкрилися о 7:00 за місцевим часом і працюватимуть до 19:00.

За президентський пост боротимуться троє кандидатів-професорів. Згідно з результатами останніх опитувань, найбільшу популярність мав кандидат від правлячого "Соціал-демократичного союзу Македонії" (СДСМ) професор Стево Пендаровский. Він дещо випереджав кандидатку від опозиції, професорку Гордану Сіляновску-Давкову. Її підтримує опозиційна до нинішньої влади Демократична партія македонської національної єдності" (ВМРО-ДПМНЄ), передає агенція новин dpa.

Третім кандидатом-професором є Блерім Река. За національністю він албанець, тож його підтримують дві албанські політичні сили.

Нинішній президент країни Георге Іванов не має конституційного права балотуватися на третій президентський термін.

Для перемоги в першому турі котромусь з кандидатів потрібно набрати як мінімум 50 відсотків голосів плюс один голос. Якщо цього не станеться, то відбудеться другий тур виборів. До повторного голосування проходять двоє кандидатів, котрі набрали найбільшу кількість голосів. Другий тур має відбутися 5 травня, повідомляє агенція новин AFP.

Президент Республіки Північна Македонія має згідно з конституцією країни лише представницькі функції.

Нагадаємо, ця балканська країна змінила назву на вимогу сусідньої Греції з метою пришвидшити власний вступ у Європейський Союз та Північноатлантичний альянс (НАТО).