 У Південній Кореї оголосили найвищий рівень загрози через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Південній Кореї оголосили найвищий рівень загрози через коронавірус

Південна Корея на тлі поширення коронавірусу оголосила про найвищий рівень епідеміологічної загрози. За добу вірус виявили у 376 людей. Загалом у Південній Кореї новим вірусом заразилися понад 3500 людей.

Дезинфекція вулиць і приміщень у Південній Кореї

Знезараження вулиць і приміщень у Південній Кореї

Влада Південної Кореї у неділю, 1 березня, на тлі стрімкого поширення епідемії коронавірусу оголосила про найвищий рівень загрози. Уряд вживатиме всіх необхідних заходів для стримування епідемії, заявив президент країни Мун Чже Ін. "Ми подолаємо спалах пневмонії Covid-19 і знову відродимо нашу економіку, що скорочується", - цитує його агенція AFP.

Станом на ранок 1 березня у Південній Кореї зафіксували 376 нових випадків зараження коронавірусом. Всього у країні ним інфікувалися понад 3500 людей.

Коронавірус у Китаї

Водночас уряд Китаю повідомив про 573 нові випадки зараження. Всього, за його даними, в країні за час епідемії нарахували майже 80 тисяч інфікованих. Тим часом кількість жертв збільшилась на 35 людей до 2870 осіб. Ця кількість смертей є меншою за дані попереднього дня.

DW.COM

Вашингтон пропонує ослабленому американськими санкціями Тегерану допомогу в боротьбі з епідемією захворювання, викликаного китайським коронавірусом. Тим часом у світі зростає кількість випадків інфікування. (28.02.2020)

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає уряди посилити заходи для протидії захворюванню. Найбільше занепокоєння в організації викликає погана готовність африканських країн до боротьби з епідемією. (28.02.2020)

Через поширення коронавірусу французький уряд заборонив усі заходи у закритих приміщеннях з понад п'ятьма тисячами учасників. У регіонах, які є осередками поширення хвороби, скасували взагалі усі масові заходи. (29.02.2020)

У штаті Вашингтон від коронавірусу померла жінка віком близько 60 років. Влада заборонила в'їзд в країну особам, які нещодавно відвідували Іран, та рекомендувала не їздити в окремі регіони Італії та Південної Кореї. (29.02.2020)

Таїланд і Австралія зафіксували перші смертельні випадки

Таїланд та Австралія повідомили про перші смертельні випадки внаслідок зараження коронавірусом. У Таїланді жертвою нового вірусу став 35-річний чоловік, якого спочатку госпіталізували з підозрою на малярію.

В Австралії першою жертвою коронавірусу став 78-річний чоловік. Він заразився разом із дружиною на круїзному кораблі Diamond Princess. Жінка перебуває у стабільному стані. 

Напередодні про першу смерть від хвороби, спричиненої коронавірусом, повідомили США.

Коронавірус у Німеччині

Станом на ранок суботи, 29 лютого, у Німеччині було офіційно підтверджено 66 випадків інфікування коронавірусом. Станом на ранок неділі, 1 березня, німецькі ЗМІ повідомляють про більше сотні інфікованих осіб.

Перший випадок коронавірусу у Люксембурзі

Станом на ранок неділі коронавірус також виявили у 40-річного чоловіка у Люксембурзі. Чоловік був в Італії і повернувся літаком до аеропорту Шарлеруа у Бельгії. Його стан стабільний. Зараз влада шукає осіб, з якими він контактував останнім часом.

Коронавірус в Італії і Франції

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), в Італії коронавірусом інфікувалися близько 1300 осіб, найбільше - на півночі країни. Його жертвами стали 29 людей. У Франції кількість інфікованих сягнула сотні осіб.

В Ірані 54 смерті

В Ірані упродовж доби зафіксовано 385 нових випадків інфікування коронавірусом, загальна кількість хворих сягнула 978 осіб. Офіційний показник смертей становить нині 54 особи.  

Всього у світі підтверджено понад 85 тисяч випадків інфікування коронавірусом, а внаслідок COVID-19 померли понад 2,9 тисячі людей.

Дивитись відео 01:18

Маски від коронавірусу: креатив чи засіб захисту? (28.02.2020)

Аудіо й відео до теми

Коронавірус у Німеччині: як діагностують, де ізолюють і чим лікують (27.02.2020)  

Також за темою

BG Wuhan, Epizentrum des chinesischen Coronavirus-Ausbruchs

Епідемія коронавірусу: в Китаї померли понад 2700 осіб 27.02.2020

Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 2700 осіб. У Європі посилюють протиепідемічні заходи. Загалом у світі заразилися 82 тисячі осіб.

Iran Coronavirus Vorsichtsmaßnahme

Коронавірус поширився вже на 36 країн світу 25.02.2020

У Китаї за добу зареєстрували 508 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом його виявили у 36 країнах. ВООЗ запевняє, що пік епідемії у Китаї минув. А Франція і В'єтнам повідомили про одужання більшості хворих.

China Hygienemaßnahmen wegen Coronavirus

Коронавірус у Китаї: загинуло вже 56 людей, 1975 осіб інфіковано 26.01.2020

Кількість загиблих від нового коронавірусу у Китаї зросла до 56 осіб, майже дві тисячі людей інфіковано. Перші випадки захворювання виявлено в Канаді та Австралії.

Реклама

Докладно

Парламентські вибори у Словаччині

У Словаччині обирають парламент

Нинішні парламентські вибори стали першими з часу вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціяка.  

Мед

Україна і ЄС на порозі нової суперечки - через мед

Євровиробники агропродукції підозрюють Україну в експорті до ЄС меду, розбавленого сиропом. Українці заперечують.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  