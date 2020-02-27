У Південній Кореї оголосили найвищий рівень загрози через коронавірус

Влада Південної Кореї у неділю, 1 березня, на тлі стрімкого поширення епідемії коронавірусу оголосила про найвищий рівень загрози. Уряд вживатиме всіх необхідних заходів для стримування епідемії, заявив президент країни Мун Чже Ін. "Ми подолаємо спалах пневмонії Covid-19 і знову відродимо нашу економіку, що скорочується", - цитує його агенція AFP.

Станом на ранок 1 березня у Південній Кореї зафіксували 376 нових випадків зараження коронавірусом. Всього у країні ним інфікувалися понад 3500 людей.

Коронавірус у Китаї

Водночас уряд Китаю повідомив про 573 нові випадки зараження. Всього, за його даними, в країні за час епідемії нарахували майже 80 тисяч інфікованих. Тим часом кількість жертв збільшилась на 35 людей до 2870 осіб. Ця кількість смертей є меншою за дані попереднього дня.

Таїланд і Австралія зафіксували перші смертельні випадки

Таїланд та Австралія повідомили про перші смертельні випадки внаслідок зараження коронавірусом. У Таїланді жертвою нового вірусу став 35-річний чоловік, якого спочатку госпіталізували з підозрою на малярію.

В Австралії першою жертвою коронавірусу став 78-річний чоловік. Він заразився разом із дружиною на круїзному кораблі Diamond Princess. Жінка перебуває у стабільному стані.

Напередодні про першу смерть від хвороби, спричиненої коронавірусом, повідомили США.

Коронавірус у Німеччині

Станом на ранок суботи, 29 лютого, у Німеччині було офіційно підтверджено 66 випадків інфікування коронавірусом. Станом на ранок неділі, 1 березня, німецькі ЗМІ повідомляють про більше сотні інфікованих осіб.

Перший випадок коронавірусу у Люксембурзі

Станом на ранок неділі коронавірус також виявили у 40-річного чоловіка у Люксембурзі. Чоловік був в Італії і повернувся літаком до аеропорту Шарлеруа у Бельгії. Його стан стабільний. Зараз влада шукає осіб, з якими він контактував останнім часом.

Коронавірус в Італії і Франції

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), в Італії коронавірусом інфікувалися близько 1300 осіб, найбільше - на півночі країни. Його жертвами стали 29 людей. У Франції кількість інфікованих сягнула сотні осіб.

В Ірані 54 смерті

В Ірані упродовж доби зафіксовано 385 нових випадків інфікування коронавірусом, загальна кількість хворих сягнула 978 осіб. Офіційний показник смертей становить нині 54 особи.

Всього у світі підтверджено понад 85 тисяч випадків інфікування коронавірусом, а внаслідок COVID-19 померли понад 2,9 тисячі людей.