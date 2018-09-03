 У Південній Кароліні через ураган евакуюють мільйон людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2018

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Новини

У Південній Кароліні через ураган евакуюють мільйон людей

На східне узбережжя США насувається потужний ураган "Флоренс". У Південній Кароліні планується масова евакуація мешканців.

У Південній Кароліні готуються до урагану Флоренс

У Південній Кароліні готуються до урагану "Флоренс"

В американських штатах Північна і Південна Кароліна готуються до масової евакуації населення через наближення буревію "Флоренс", інформує агенція dpa. Як заявив у понеділок, 10 вересня, губернатор Південної Кароліни Генрі Макмастер, влада має намір евакуювати близько мільйона людей з узбережжя Атлантичного океану. Мешканцям Північної Кароліни та Вірджинії також рекомендують тимчасово переїхати до більш безпечних місць.

Розташований у Маямі Національний ураганний центр (NHC) застерігає від штормових вітрів, сильних злив та паводків внаслідок урагану. За п'ятибальною шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона, котра вимірює збитки від буревіїв, "Флоренс" присвоїли четверту категорію. За оцінками вчених, швидкість вітру таких ураганів може сягати 220 кілометрів на годину.

Президент США Дональд Трамп написав у своєму мікроблозі Twitter про те, що провів розмови з губернаторами Північної та Південної Кароліни та Вірджинії і закликав мешканців штатів бути готовими і обережними. Трамп також додав, що уряд готовий цілодобово надавати допомогу цим штатам.

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