У прем'єра Великобританії лишилася більшість в парламенті лише в один голос
Перевага Консервативної партії та її партнерів над опозицією у парламенті Великобританії скоротилася до лише одного голосу. Це послаблює позиції нового прем'єра Бориса Джонсона перед виходом країни з ЄС.
Демонстрація прихильників Євросоюзу під час візиту Бориса Джонсона до Белфаста, 31 серпня 2019 року
Британська Консервативна партія втратила одне місце у парламенті після проведення довиборів до Палати громад - нижньої палати парламенту Великобританії. У виборчому окрузі Брекон і Радноршир в Уельсі на виборах, що відбулись 1 серпня, консерватор Кріс Дейвіс програв представниці Ліберально-демократичної партії Джейн Доддс. Перевибори в окрузі відбулись після того, як представник консерваторів був визнаних винним у наданні неправдивих даних щодо витрат на передвиборчу кампанію 2015 року, повідомила агенція AP.
Таким чином, перевага більшості, на яку спирається прем'єр Борис Джонсон, становить тепер лише один голос. Правляча коаліція у складі Консервативної партії та північноірландської Демократичної юніоністської партії (DUP) представлена 320 депутатами, тоді як опозиція має 319 голосів.
Деякі оглядачі розглядали довибори до Палати громад як перший тест для Бориса Джонсона, який заступив на посаду глави уряду в липні. Йому може бути важче досягти підтримки парламенту в питанні виходу країни з Євросоюзу.
Раніше Джонсон пообіцяв вивести Великобританію з Євросоюзу до 31 жовтня, як це узгоджено зараз. Причому зробити це він хоче незалежно від того, чи буде прийнята відповідна угодою з ЄС, чи ні. У своєму першому виступі на посаді прем'єра він оголосив ультиматум лідерам ЄС, вимагаючи перегляду угоди, узгодженої його попередницею на посаді Терезою Мей. Однак Брюссель вже відкинув відновлення переговорів для зміни угоди.
У Великобританії план Джонсона частково також наразився на критику. Під час його перших поїздок як прем'єра до Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії політичні партії та демонстранти висловлювали свої побоювання наслідками "жорсткого" Brexit, повідомляє агенція dpa. Джонсон також заявив раніше, що він віддає перевагу виходу з ЄС з угодою, однак у ній не повинен бути прописаний режим backstop - механізму для уникнення відновлення митного і прикордонного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія та британською провінцією Північна Ірландія.
Нагадаємо, спочатку Великобританія повинна була вийти зі складу ЄС 29 березня 2019 року. Але через те, що британські парламентарі відхилили досягнуту з Брюсселем угоду, Лондону була надана відстрочка спочатку до квітня, а потім до 31 жовтня.
Як повідомлялося, Рада ЄС 9 липня ухвалила план заходів щодо бюджету Євросоюзу на 2019 рік у разі Brexit без угоди. Він уможливить ЄС і надалі здійснювати виплати британським науково-дослідним установам та фермерам за контрактами та рішеннями, укладеними та ухваленими до дати Brexit. Утім, передумовою для цього стане те, що Великобританія й надалі сплачуватиме свої внески до бюджету ЄС, передбачені на 2019 рік.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Усупереч власним очікуванням
"Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Екстравагантний керівник уряду
Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Порівняння ЄС з Гітлером
Перед референдумом щодо Brexit Борис Джонсон не раз критикував ЄС і його лідерів. Зокрема в інтерв'ю The Sunday Telegraph він порівняв ЄС із Адольфом Гітлером: "ЄС намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хотіли зробити щось подібне, але погано закінчили". З цією "наддержавою" Джонсону зараз доведеться найчастіше мати справу через Brexit, який лишає йому у спадок Тереза Мей.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
"Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"
Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Тиран, який допомагає знищити ІД
Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Ельф із "Гаррі Поттера"
...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Країна канібалів
У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Ліверпуль і "статус жертви"
Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...
...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?
А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.
Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров