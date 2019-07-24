У прем'єра Великобританії лишилася більшість в парламенті лише в один голос

Британська Консервативна партія втратила одне місце у парламенті після проведення довиборів до Палати громад - нижньої палати парламенту Великобританії. У виборчому окрузі Брекон і Радноршир в Уельсі на виборах, що відбулись 1 серпня, консерватор Кріс Дейвіс програв представниці Ліберально-демократичної партії Джейн Доддс. Перевибори в окрузі відбулись після того, як представник консерваторів був визнаних винним у наданні неправдивих даних щодо витрат на передвиборчу кампанію 2015 року, повідомила агенція AP.

Таким чином, перевага більшості, на яку спирається прем'єр Борис Джонсон, становить тепер лише один голос. Правляча коаліція у складі Консервативної партії та північноірландської Демократичної юніоністської партії (DUP) представлена 320 депутатами, тоді як опозиція має 319 голосів.

Деякі оглядачі розглядали довибори до Палати громад як перший тест для Бориса Джонсона, який заступив на посаду глави уряду в липні. Йому може бути важче досягти підтримки парламенту в питанні виходу країни з Євросоюзу.

Раніше Джонсон пообіцяв вивести Великобританію з Євросоюзу до 31 жовтня, як це узгоджено зараз. Причому зробити це він хоче незалежно від того, чи буде прийнята відповідна угодою з ЄС, чи ні. У своєму першому виступі на посаді прем'єра він оголосив ультиматум лідерам ЄС, вимагаючи перегляду угоди, узгодженої його попередницею на посаді Терезою Мей. Однак Брюссель вже відкинув відновлення переговорів для зміни угоди.

У Великобританії план Джонсона частково також наразився на критику. Під час його перших поїздок як прем'єра до Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії політичні партії та демонстранти висловлювали свої побоювання наслідками "жорсткого" Brexit, повідомляє агенція dpa. Джонсон також заявив раніше, що він віддає перевагу виходу з ЄС з угодою, однак у ній не повинен бути прописаний режим backstop - механізму для уникнення відновлення митного і прикордонного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія та британською провінцією Північна Ірландія.

Нагадаємо, спочатку Великобританія повинна була вийти зі складу ЄС 29 березня 2019 року. Але через те, що британські парламентарі відхилили досягнуту з Брюсселем угоду, Лондону була надана відстрочка спочатку до квітня, а потім до 31 жовтня.

Як повідомлялося, Рада ЄС 9 липня ухвалила план заходів щодо бюджету Євросоюзу на 2019 рік у разі Brexit без угоди. Він уможливить ЄС і надалі здійснювати виплати британським науково-дослідним установам та фермерам за контрактами та рішеннями, укладеними та ухваленими до дати Brexit. Утім, передумовою для цього стане те, що Великобританія й надалі сплачуватиме свої внески до бюджету ЄС, передбачені на 2019 рік.