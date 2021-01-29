 У Польщі третій день поспіль протестували проти заборони абортів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2021

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Новини

У Польщі третій день поспіль протестували проти заборони абортів

Багато протестувальників носили маски для захисту носа і рота із зображенням червоних блискавок. Вони є символом руху за право на аборт.

Протестувальники у Варшаві запалили фаєри

Протестувальники у Варшаві запалили фаєри

У Польщі у п'ятницю, 29 січня, тисячі людей протестували проти майже повної заборони абортів. Ці демонстрації проходять вже третій вечір поспіль, передає агенція AFP. Багато учасників протесту у Варшаві одягли маски для захисту від коронавірусу із зображенням червоних блискавок. Вони стали символом руху за право на аборт в країні.

Протестувальники у Варшаві спробували пройти ходою до Конституційного суду, однак поліція заблокувала їм шлях. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, повідомляє агентство dpa.

Крім столиці, ці протести пройшли і в інших польських містах. 

Нагадаємо, 27 січня набула чинності майже повна заборона на аборти у Польщі.Раніше переривання вагітності було можливе після зґвалтування, за умови небезпеки для життя або здоров'я матері або якщо діагностовано тяжку патологію плоду. Тепер же остання передумова більше не діє. Рішення про те, що аборт через патологію плоду суперечить основному закону країни, було ухвалено Конституційним судом Польщі ще 22 жовтня минулого року. Винятки були зроблені лише для вагітності, коли вона загрожує життю жінки, або якщо жінка завагітніла внаслідок зґвалтування або інцесту. 

Такий підхід до абортів підтримує католицька церква Польщі, а також керівництво правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС). 71-річний глава партії Ярослав Качинський - сам бездітний і неодружений  - вважає, що і смертельно хворі діти мають бути народжені, аби "бути хрещеними і похованими".

Щороку у Польщі роблять менше 2000 легальних абортів. Однак, за оцінками організацій захисту прав жінок, близько 200 тисяч польських жінок щороку роблять незаконні аборти або їдуть робити цю операцію в інші країни. Правозахисники побоюються, що ця кількість продовжуватиме зростати через посилення законодавства.

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Протести у Польщі: поляків обурила заборона абортів і коронавірус (06.11.2020)

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