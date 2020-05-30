 У Польщі почались маневри американських та польських військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2020

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Новини

У Польщі почались маневри американських та польських військових

Через пандемію число учасників військових навчань Defender-Europe 20, які почалися в Польщі, довелось значно скоротити.

Військові на полігоні Дравсько-Поморське (архівне фото)

Військові на полігоні Дравсько-Поморське в Польщі (архівне фото)

У Польщі у п'ятницю, 5 червня, розпочалися військові навчання Defender-Europe 20 Plus за участю американських та польських солдатів. Маневри, що відбуваються на військовому полігоні в місті Дравсько-Поморське, триватимуть до 19 червня й у них візьмуть участь чотири тисячі американських та дві тисячі польських військових.

Навчання були заплановані на травень, однак через пандемію коронавірусу їх перенесли. Також довелося значно скоротити число учасників маневрів. Спочатку планувалося, що Defender-Europe 20 стануть найбільшими навчаннями в США та Європи за останні 25 років, в них мали взяти участь 37 тисяч солдатів з 18 країн НАТО.

Передбачалося, що маневри відбуватимуться в Німеччині, Польщі та країнах Балтії. Пентагон хотів відправити в Європу для уічасті в навчаннях понад 20 тисяч солдатів, однак через пандемію ці плани довелось переглянути.

Навчання відбуваються в умовах підвищених заходів безпеки. Після приїзду на базу всі учасники маневрів проходять тестування на COVID-19, а також мають відбути карантин до або після навчань, повідомила прессекретарка армії США Бет Клемонс, передає агенція AFP. У ситуаціях, коли військові не можуть дотримуватися правил дистанціювання, вони мають носити захисні маски.

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