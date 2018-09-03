У Польщі висунули обвинувачення чиновнику, що шпигував для ГРУ

Прокуратура Польщі у четвер, 6 вересня, висунула обвинувачення колишньому співробітникові міністерства економіки у шпигунстві на користь російського Головного розвідувального управління (ГРУ). Чоловіка на ім'я Марек В. звинувачують "в участі у діяльності військової розвідки ГРУ Росії, спрямованої проти Польщі у 2014-16 роках".

Йому закидають передачу інформації, отриманої під час роботи в міністерстві. За даними місцевих ЗМІ, Марек В. передавав у Росію інформацію про плани Польщі щодо зменшення залежності від російського газу та протидії реалізації проекту газопроводу "Північний потік-2", проти будівництва якого послідовно виступає Варшава.

Підозрюваного затримала у березні польська контррозвідка ABW. Якщо його визнають винним у шпигунстві, йому загрожує 10 років ув'язнення. Дата початку судових слухань поки невідома.

Це вже не перше викриття імовірних російських агентів за останній період: напередодні в Естонії арештували двох естонських росіян, у тому числі військового офіцера. Їх підозрюють у державній зраді через передачу російському ГРУ державної таємниці.

У Великобританії 5 вересня правоохоронці оголосили у розшук та видали ордери на арешт двох російських громадян - Олександра Петрова й Руслана Бошірова, яких вважають кадровими офіцерами російської розвідки ГРУ. Їх звинувачують у причетності до отруєння екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

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