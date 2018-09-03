У Польщі висунули обвинувачення чиновнику, що шпигував для ГРУ
У Польщі висунули обвинувачення колишньому співробітникові мінекономіки. Його підозрюють у передачі російському ГРУ даних щодо газогону "Північний потік-2".
Прокуратура Польщі у четвер, 6 вересня, висунула обвинувачення колишньому співробітникові міністерства економіки у шпигунстві на користь російського Головного розвідувального управління (ГРУ). Чоловіка на ім'я Марек В. звинувачують "в участі у діяльності військової розвідки ГРУ Росії, спрямованої проти Польщі у 2014-16 роках".
Йому закидають передачу інформації, отриманої під час роботи в міністерстві. За даними місцевих ЗМІ, Марек В. передавав у Росію інформацію про плани Польщі щодо зменшення залежності від російського газу та протидії реалізації проекту газопроводу "Північний потік-2", проти будівництва якого послідовно виступає Варшава.
Підозрюваного затримала у березні польська контррозвідка ABW. Якщо його визнають винним у шпигунстві, йому загрожує 10 років ув'язнення. Дата початку судових слухань поки невідома.
Це вже не перше викриття імовірних російських агентів за останній період: напередодні в Естонії арештували двох естонських росіян, у тому числі військового офіцера. Їх підозрюють у державній зраді через передачу російському ГРУ державної таємниці.
У Великобританії 5 вересня правоохоронці оголосили у розшук та видали ордери на арешт двох російських громадян - Олександра Петрова й Руслана Бошірова, яких вважають кадровими офіцерами російської розвідки ГРУ. Їх звинувачують у причетності до отруєння екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.
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Чи поховають санкції США "Північний потік-2"? (03.09.2018)
Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Територія штаб-квартири Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND) займає площу в 14 футбольних полів. Її будівництво тривало понад десять років та обійшлося в мільярд євро. Ще 400 мільйонів коштувало технічне оснащення та переїзд, який має завершитися до кінця 2018 року.
Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Головне завдання Федеральної розвідувальної служби, окрім, власне, зовнішньої розвідки, - боротьба с тероризмом та організованою злочинністю. Зараз створюється нове управління - боротьби з комп'ютерним шпигунством. У штаб-квартирі в Берліні після завершення переїзду працюватимуть майже 4500 співробітників зовнішньої розвідки ФРН.
Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Біля головного входу, на подвір'ї штаб-квартири BND, - лежить схожий на уламок скелі художній об'єкт з червонуватої сталі. Призначення його незрозуміле. Автор Штефан Соуз стверджує, що це натяк на роботу розвідників, які розгадують таємниці.
Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Такий вигляд має головне фойє. Звідси можна потрапити у різні сектори - але не усім співробітникам розвідки, а тільки тим, хто в цих секторах працює. Крім того, всередині комплексу містяться 50 "комунікаційних зон", доступних усім співробітникам розвідки. Там стоять столики, є електричні плити та мікрохвильовки.
Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Зовнішні стіни будівель на берлінській вулиці Chausseestrasse вкриті анодним (тобто таким, що не окислюється) алюмінієм. Усього в комплексі BND 14 тисяч вікон завширшки 75 сантиметрів. Скло - спеціальне.
Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
У комплексі розташовані два "кризові центри". Вони призначені для найважливіших нарад. Приміщення надійно захищені від прослуховування. Комп'ютери, відеокамери, кабінки для перекладачів, а на стіні - годинник, який показує час в Берліні, Нью-Йорку, Лондоні, Москві та Пекіні.
Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
А ось звичайний робочий кабінет розвідників. В комплексі BND - 5200 таких кабінетів, переважно двомісних, площею 17 кв. метрів. У кожного співробітника на столі - два телефони й два комп'ютери. Один працює тільки у внутрішній мережі, інший призначений для зв'язку зі зовнішнім світом.
Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Кабінет глави зовнішньої розвідки розмістили на восьмому поверсі. Письмовий стіл зі світлого дерева, паркетна підлога. Поруч - душова, але кімнати відпочинку з канапою немає. З маленького балкончика відкривається краєвид на будівлю парламенту та відомство федерального канцлера. Це символічно, адже саме ці органи контролюють розвідку. До речі, пальма поруч з будівлею BND - штучна.
Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Юрист Бруно Каль (Bruno Kahl) - глава зовнішньої розвідки Німеччини з липня 2016 року. З 1994 року він працював у суді, в 1996-2005 роках був депутатом Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу, потім працював на керівних посадах у міністерстві внутрішніх справ та міністерстві фінансів.