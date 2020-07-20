 У Польщі взяли під варту ексглаву ″Укравтодору″ Славоміра Новака | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2020

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У Польщі взяли під варту ексглаву "Укравтодору" Славоміра Новака

Правоохоронні органи України і Польщі підозрюють Славоміра Новака в отриманні неправомірної вигоди в обмін на сприяння низці українських фірм-підрядників.

Славомір Новак очолював Укравтодор з 2016 по 2019 рік

Славомір Новак очолював "Укравтодор" з 2016 по 2019 рік

Польський суд взяв під варту колишнього в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Славомира Новака і двох його спільників, повідомляє у середу, 22 липня, пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

"Справа Укравтодору: 22.07.2020 року суд Варшави взяв під варту на 3 місяці ексглаву "Укравтодору" і двох його спільників-громадян Польщі, підозрюваних в отриманні неправомірної вигоди і легалізації", - сказано в повідомленні НАБУ на Twitter.

Справа Славоміра Новака

Колишнього очільника "Укравтодору" Славоміра Новака затримали в Польщі 20 липня. За інформацією правоохоронців, Новак реєстрував підприємства в Польщі на імена довірених осіб і поповнював їхній статутний капітал коштами учасників тендерів "Укравтодору".

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НАБУ і САП спільно з центральним антикорупційним бюро Польщі (ЦБА) та окружною прокуратурою провели санкціоновані обшуки в Києві, Львові та на території Польщі в рамках спільного розслідування діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства.

21 липня центральне антикорупційне бюро Польщі за дорученням НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) України повідомили Новаку про підозру в отриманні неправомірної вигоди.

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Нагадаємо, у жовтні 2016 року Славомір Новак отримав українське громадянство та став виконувачем обов'язків глави "Укравтодору". У вересні 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції України (НАЗК) повідомило про відкриття справи проти Новака. Його звинуватили у тому, що він вказав недостовірну вартість автомобіля та суму коштів, розміщених на банківських рахунках. Згодом Новак пішов у відставку. 

До того, як очолити "Укравтодор", Новак був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 роках обіймав посаду міністра транспорту, будівництва та морського господарства Польщі.

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