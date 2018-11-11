 У переговорах щодо Brexit немає прориву | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2018

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Новини

У переговорах щодо Brexit немає прориву

Підстав для скликання у листопаді позачергового саміту ЄС недостатньо, вважають у Брюсселі.

Тереза Мей виходить з Даунінг-стріт, 10

Тереза Мей виходить з Даунінг-стріт, 10

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей ввечері у понеділок, 12 листопада, заявила, що щодо чималої кількості питань відносно Brexit до цього часу не досягнуто домовленості з ЄС. Однак, за її словами, Брюссель та Лондон перебувають на завершальній стадії переговорів про вихід Великобританії з ЄС. "Обидві сторони прагнуть досягнути згоди. Однак те, про що ми домовляємось, надзвичайно складно", - наводить слова Мей агенція новин Reuters. 

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Мішель Барньє застерігає, що питання кордону між Ірландією та Північною Ірландією може цілковито перекреслити всі спроби домовитися про відносини між ЄС і Великобританією після Brexit.

Члени кабінету міністрів Великобританії підготували запасний план на випадок, якщо парламент не підтримає угоду прем'єрки Терези Мей та Брюсселя щодо Brexit, пише видання The Sun. (10.11.2018)

Британська прем'єрка Тереза Мей виступила проти пропозиції Брюсселя продовжити перехідний період після виходу країни з Євросоюзу. Також досі відкритим залишається ірландське питання. (22.10.2018)

Так,  цей день міністри у справах Європи країн Євросоюзу на зустрічі у Брюсселі констатували, що у вирішенні питання Північної Ірландії прориву не досягнуто. Тепер Мей повинна переконати свій уряд на погодження ним спірного проміжного рішення про кордон між Ірландією та Північною Ірландією. Інакше підстав для скликання у листопаді позачергового саміту ЄС недостатньо, наголосив Ґернтот Блюмель (Gernot Blümel), міністр у справах ЄС Австрії, що нині головує у Раді ЄС.

Компромісний план, запропонований Мей, передбачає збереження тісних торговельних зв'язків із ЄС у майбутньому, однак він наражається на несприйняття з боку прихильників "жорсткого" Brexit  та низки міністрів її кабінету. Що стосується кордону, то, з одного боку, Лондон зацікавлений в укладенні угоди, котра залишить кордон між Північною Ірландією, яка є частиною Сполученого Королівства, і Республікою Ірландія (країною-членом ЄС) вільним для безперешкодного руху товарів та послуг. З іншого боку, прихильники Brexit не розуміють, в чому сенс "розлучення" з ЄС, якщо з однією з його країн-членів, а саме Ірландією, залишиться "прозора межа".

Лондон також категорично проти прикордонного контролю між островами Великобританія та Ірландія. На думку уряду в Лондоні, це створить фактичний рубіж всередині Сполученого Королівства - між Північною Ірландією та рештою країни.

Вихід Великобританії з ЄС намічений на 29 березня 2019 року. До цього часу угода між Брюсселем і Лондоном має бути не тільки вироблена, а й ратифікована країнами членами ЄС. Пропозиція Мей, уклавши угоду, запровадити перехідний період до грудня 2021 року , наразилась спротив як євроскептиків, так і прихильників ЄС серед консерваторів.

Цього тижня переговори продовжаться, проте чиновники вважають, що за відсутності прориву цього місяця ЄС навряд чи організує саміт щодо схвалення угоди про Brexit. 

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