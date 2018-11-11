У переговорах щодо Brexit немає прориву

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей ввечері у понеділок, 12 листопада, заявила, що щодо чималої кількості питань відносно Brexit до цього часу не досягнуто домовленості з ЄС. Однак, за її словами, Брюссель та Лондон перебувають на завершальній стадії переговорів про вихід Великобританії з ЄС. "Обидві сторони прагнуть досягнути згоди. Однак те, про що ми домовляємось, надзвичайно складно", - наводить слова Мей агенція новин Reuters.

Так, цей день міністри у справах Європи країн Євросоюзу на зустрічі у Брюсселі констатували, що у вирішенні питання Північної Ірландії прориву не досягнуто. Тепер Мей повинна переконати свій уряд на погодження ним спірного проміжного рішення про кордон між Ірландією та Північною Ірландією. Інакше підстав для скликання у листопаді позачергового саміту ЄС недостатньо, наголосив Ґернтот Блюмель (Gernot Blümel), міністр у справах ЄС Австрії, що нині головує у Раді ЄС.

Компромісний план, запропонований Мей, передбачає збереження тісних торговельних зв'язків із ЄС у майбутньому, однак він наражається на несприйняття з боку прихильників "жорсткого" Brexit та низки міністрів її кабінету. Що стосується кордону, то, з одного боку, Лондон зацікавлений в укладенні угоди, котра залишить кордон між Північною Ірландією, яка є частиною Сполученого Королівства, і Республікою Ірландія (країною-членом ЄС) вільним для безперешкодного руху товарів та послуг. З іншого боку, прихильники Brexit не розуміють, в чому сенс "розлучення" з ЄС, якщо з однією з його країн-членів, а саме Ірландією, залишиться "прозора межа".

Лондон також категорично проти прикордонного контролю між островами Великобританія та Ірландія. На думку уряду в Лондоні, це створить фактичний рубіж всередині Сполученого Королівства - між Північною Ірландією та рештою країни.

Вихід Великобританії з ЄС намічений на 29 березня 2019 року. До цього часу угода між Брюсселем і Лондоном має бути не тільки вироблена, а й ратифікована країнами членами ЄС. Пропозиція Мей, уклавши угоду, запровадити перехідний період до грудня 2021 року , наразилась спротив як євроскептиків, так і прихильників ЄС серед консерваторів.

Цього тижня переговори продовжаться, проте чиновники вважають, що за відсутності прориву цього місяця ЄС навряд чи організує саміт щодо схвалення угоди про Brexit.