У парі електронних сигарет виявили отруйні метали

Раніше дослідження вже вказували на те, що пара електронних сигарет може містити отруйні метали. Науковці Медичної школи Блумберга в Балтиморі, США, дослідили 56 електронних сигарет. Вони хотіли дізнатися, чи впливають механізми нагрівання та випаровування, які застосовуються у різних приладах, на концентрацію металів у парі, яку вдихає курець. Для цього вони дослідили рідину, якою заправляють електронні сигарети. При чому рідину дослідили як до заправлення в прилад, так і вже в баці самого приладу. Окремо була перевірена концентрація металів у самій парі, яку виробляє електронна сигарета.

Висновок науковців: внаслідок нагрівання рідина в баку та пара містять значно більше металів, ніж рідина до вливання в сигарету. Особливе занепокоєння в науковців викликала концентрація хрому, нікелю та мангану. Їхній вміст перевищував граничні норми, встановлені американською Агенцією захисту довкілля (EPA).

Різні виробники

"Цікавим у дослідженні є те, що різні електронні сигарети суттєво відрізняються одна від одної в тому, що стосується концентрації важких металів у парі. Від приладу до приладу відмінність часом у 100, а то й 1000 разів", - каже Франк Генклер-Штефані (Frank Henkler-Stephani), який опікується темою електронних сигарет у німецькому Федеральному інституті дослідження ризиків (BfR). "Це унаочнює, що деякі продукти відповідають високим стандартам якості, тоді як інші мають набагато гірші показники", - каже він.

Так само як і американські дослідники, німецький токсиколог Генклер-Штефані виходить з того, що метали потрапляють у пару під час процесу нагрівання. Найімовірніше їхнє джерело - це нагрівальна спіраль електронної сигарети. Адже багато з зафіксованих науковцями металів використовуються під час виробництва цих спіралей. Водночас науковці з Балтимора знайшли в парах також високу концентрацію свинцю - металу, який начебто не використовується під час виробництва нагрівальних спіралей.

"Свинець часто використовується під час виробництва пластику, фарб та покриттів. Тобто якщо проаналізувати нагрівальні спіралі й дійти висновку, що вони справді не містять свинцю, то є ще багато інших деталей електронної сигарети, які можуть містити свинець", - каже Генклер-Штефані.

Свинець, хром та нікель - елементи, які вважаються канцерогенними. Свинець, крім того, має також нейротоксичні ефекти та є, таким чином, отрутою для мозку, так само як манган.

Електронні сигарети - не обов'язково проблема для здоров'я

"Це дослідження лише посилює мою вимогу підвищити стандарти якості, - каже Генклер-Штефані. - Я вважаю, що ризики електронних сигарет можуть бути максимально мінімізовані. Однак для цього повинні бути дотримані стандарти якості, які гарантують підтримання температури нагрівання між 60 та 120 градусами Цельсія. Якщо перегрівання та "сухого куріння" уникати, то небезпечні речовини у викидах електронних сигарет набагато нижчі за сигарети з тютюну. Я більш стурбований тим, що ці стандарти якості дотримані не в усіх продуктах".

Те саме стосується, звісно, й рідин, так би мовити, сировини електронних сигарет. Їхнє виробництво хоч і підпадає під норми тютюнового виробництва в Німеччині, але обов'язкового допуску для окремих елементів рідини не передбачено.

56 електронних сигарет, які досліджували в Балтиморі, були, до речі, не новими, а вже побували деяких час у повсякденному користуванні курців. Які саме прилади і яких виробників продемонстрували найвищі показники небезпечних металів, автори дослідження не вказують. Тож споживач і надалі не може дізнатися, які ж саме небезпечні речовини ховаються у парі електронної сигарети, яку він вдихає.

Дивитись відео 01:25 Поділитись Боротьба з курінням: електронні цигарки як альтернатива? (02.02.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2s0Zl Боротьба з курінням: електронні цигарки як альтернатива?