У Парижі на будівлі мерії розмістили фото Сенцова

У понеділок, 30 липня, на фасаді мерії четвертого округу Парижа розмістили фото українського режисера Олега Сенцова, який ув'язнений в російській колонії. Під мерією пройшла акція на підтримку українця.

"Повністю підтримуємо Олега Сенцова, українського кінорежисера, якого чотири роки утримують в Росії. Ми сподівалися на його свободу, а тепер боїмося за його життя. Ми сподіваємося на справедливість. Справедливість для нього означає свободу", - написав заступник мера Парижа Патрік Клюгман у Twitter.

Мерка французької столиці Анн Ідальго також закликала звільнити Сенцова. "Ми закликаємо звільнити його, і ми підтверджуємо нашу відданість свободі думок і повазі до демократії", - написала вона в своєму Twitter.

Українського режисера затримали в Криму в 2014 році представники російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) за звинуваченням у підготовці терактів на анексованому півострові і створенні терористичного угруповання. У 2015 році в Росії його було засуджено до 20 років позбавлення волі.

Олег Сенцов відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування. Він вимагає звільнення усіх "бранців Кремля" - засуджених у Росії українців, яких Київ називає політичними в'язнями.

Дивитись відео 00:52 Now live 00:52 хв Поділитись Що відомо про стан Олега Сенцова (25.06.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/30DcH Що відомо про стан Олега Сенцова (25.06.2018)