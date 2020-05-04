У Німеччині продовжують скасовувати карантинні обмеження
Уряд ФРН та керівництво федеральних земель домовилися про подальше послаблення карантинних обмежень в країні, запроваджених через епідемію COVID-19.
Анґела Меркель
Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) і прем'єр-міністри федеральних земель у середу, 6 травня, домовилися про подальше послаблення запроваджених у країні через пандемію COVID-19 карантинних обмежень. Це стало можливим, оскільки "перша фаза" епідемії коронавірусу у країні залишилась позаду, наголосила Меркель, цитує агенція Reuters.
За її словами, країна зараз перебуває в точці, "де можна сказати, що ми досягли мети -уповільнити поширення вірусу". Водночас канцлерка підкреслила, що "тривала боротьба з вірусом" продовжиться.
Дистанція зберігається
Зокрема, було вирішено, що обмеження соціальних контактів будуть продовжені до 5 червня, але з пом'якшеннями. Будуть дозволені зустрічі людей з двох домогосподарств, наприклад, двох родин, двох пар або мешканців двох квартир. Під час соціальних контактів люди і надалі мають дотримуватися рекомендованої відстані у 1,5 метра.
По всій країні будуть пом'якшені правила відвідування лікарень, будинків для людей похилого віку та людей з інвалідністю - відвідувачів зможуть знов приймати всі пацієнти та мешканці таких закладів. Окрім того, планується, що до початку літа до школи повинні мати змогу повернутися усі діти. Так само мають відновити роботу дитячі садочки. Поки що в садочках доглядають за дітьми медиків та інших представників професій, робота яких вважається критично важливою під час епідемії. Також невдовзі мають запрацювати всі магазини по всій країні - без обмежень щодо торговельної площі.
Відповідальність за подальше послаблення карантинних обмежень нестиме влада федеральних земель. Кожна земля самостійно визначатиме, коли відновлювати роботу ресторанів і готелів. Обмеження знову можуть посилити, якщо протягом семи днів у містах чи районах буде зафіксовано понад 50 нових випадків інфікування коронавірусом на 100 тисяч осіб.
Послаблення обмежень почалось ще в квітні
Перший етап послаблення карантинних обмежень почався у Німеччині після великодніх канікул. З 20 квітня відновили роботу невеликі магазини площею до 800 квадратних метрів. Більші філії універмагів, торговельні центри здебільшого залишалися зачиненими. Незалежно від площі, знову відкрилися книжкові магазини, автосалони і магазини з продажу і ремонту велосипедів.
З 30 травня канцлерка та прем'єр-міністри федеральних земель домовилися про відкриття вуличних дитячих майданчиків. Єдиного терміну для відкриття майданчиків названо не було, але у Берліні їх дозволили відвідувати в той же день.
4 травня розпочався наступний етап послаблення обмежень, зокрема, в багатьох федеральних землях дозволили відновити роботу перукарень і музеїв, для вірян знову відкриті церкви, мечеті та синагоги, сотні тисяч школярів повернулися до школи, насамперед старшокласики та учні четвертого класу. У багатьох містах відкрилися музеї, виставки, зоопарки та ботанічні сади.
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Як у Німеччині школи відкриваються після карантину (27.04.2020)
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Заражені дверні ручки
Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Обережно в їдальні!
Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Чи варто боятися імпортних товарів?
Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Посилка з вірусами
Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Що робити з домашніми улюбленцями?
Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Невже й городина небезпечна?
Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Морозу вірус не боїться
Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Тримайтеся осторонь дичини!
У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.