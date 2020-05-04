У Німеччині продовжують скасовувати карантинні обмеження

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) і прем'єр-міністри федеральних земель у середу, 6 травня, домовилися про подальше послаблення запроваджених у країні через пандемію COVID-19 карантинних обмежень. Це стало можливим, оскільки "перша фаза" епідемії коронавірусу у країні залишилась позаду, наголосила Меркель, цитує агенція Reuters.

За її словами, країна зараз перебуває в точці, "де можна сказати, що ми досягли мети - уповільнити поширення вірусу". Водночас канцлерка підкреслила, що "тривала боротьба з вірусом" продовжиться.

Дистанція зберігається

Зокрема, було вирішено, що обмеження соціальних контактів будуть продовжені до 5 червня, але з пом'якшеннями. Будуть дозволені зустрічі людей з двох домогосподарств, наприклад, двох родин, двох пар або мешканців двох квартир. Під час соціальних контактів люди і надалі мають дотримуватися рекомендованої відстані у 1,5 метра.

По всій країні будуть пом'якшені правила відвідування лікарень, будинків для людей похилого віку та людей з інвалідністю - відвідувачів зможуть знов приймати всі пацієнти та мешканці таких закладів. Окрім того, планується, що до початку літа до школи повинні мати змогу повернутися усі діти. Так само мають відновити роботу дитячі садочки. Поки що в садочках доглядають за дітьми медиків та інших представників професій, робота яких вважається критично важливою під час епідемії. Також невдовзі мають запрацювати всі магазини по всій країні - без обмежень щодо торговельної площі.

Окрім того, будуть дозволені спортивні тренування надворі. Однак під час занять люди мають триматися на відстані 1,5-2 метра, та уникати прямих контактів. Також з другої половини травня будуть дозволені матчі футбольної Бундесліги - без глядачів.

Відповідальність за подальше послаблення карантинних обмежень нестиме влада федеральних земель. Кожна земля самостійно визначатиме, коли відновлювати роботу ресторанів і готелів. Обмеження знову можуть посилити, якщо протягом семи днів у містах чи районах буде зафіксовано понад 50 нових випадків інфікування коронавірусом на 100 тисяч осіб.

Послаблення обмежень почалось ще в квітні

Перший етап послаблення карантинних обмежень почався у Німеччині після великодніх канікул. З 20 квітня відновили роботу невеликі магазини площею до 800 квадратних метрів. Більші філії універмагів, торговельні центри здебільшого залишалися зачиненими. Незалежно від площі, знову відкрилися книжкові магазини, автосалони і магазини з продажу і ремонту велосипедів.

З 30 травня канцлерка та прем'єр-міністри федеральних земель домовилися про відкриття вуличних дитячих майданчиків. Єдиного терміну для відкриття майданчиків названо не було, але у Берліні їх дозволили відвідувати в той же день.

4 травня розпочався наступний етап послаблення обмежень, зокрема, в багатьох федеральних землях дозволили відновити роботу перукарень і музеїв, для вірян знову відкриті церкви, мечеті та синагоги, сотні тисяч школярів повернулися до школи, насамперед старшокласики та учні четвертого класу. У багатьох містах відкрилися музеї, виставки, зоопарки та ботанічні сади.



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