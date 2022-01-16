 У Німеччині прогнозують кінець пандемії у 2022 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2022

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Новини

У Німеччині прогнозують кінець пандемії у 2022 році

Провідний німецький вірусолог Дростен вважає, що Німеччина вже у 2022 році зможе повернутися до життя, яке було до пандемії COVID-19. Проте наступної зими вчений очікує на новий сплеск захворюваності.

Крістіан Дростен

Крістіан Дростен

Керівник відділу вірусології берлінської університетської клініки Charité Крістіан Дростен (Christian Drosten) вважає, що упродовж 2022 року COVID-19 увійде у Німеччині в ендемічну фазу і можна буде оголосити про завершення пандемії. Про це вчений розповів виданню Tagesspiegel am Sonntag у неділю, 16 січня. За його словами, "більшу частину цього шляху вже пройдено завдяки вакцинації" і тепер країна має завершити цей етап.

Крістіан Дростен зазначив, що популяційний імунітет проти коронавірусу у дорослих розвивається у "правильному напрямку". "Населення формує імунітет і зберігає його", - наголосив він.

Рано чи пізно коронавірусом інфікуються усі

Вірусолог порівняв високозаразний варіант омікрон, що відрізняється більш легким перебігом захворювання, з "потягом, у який на ходу застрибують люди". За його словами, "не існує альтернативи" тому, що рано чи пізно усі будуть заражені коронавірусом SARS-CoV-2. Однак важливо, щоб якнайбільше людей вакцинувалися. Дростен зауважив, що для Німеччини, в якій проживає велика частка людей похилого віку, вакцинація є єдиним правильним шляхом. Природна імунізація могла б призвести до надто великої кількості смертельних випадків.

Сподівання на вакцину-спрей

Дростен також покладає великі надії на можливе розроблення "живої вакцини". Вона може бути зроблена у вигляді спрею, за допомогою якого "аттенуйовані (штучно послаблені. - Ред.) віруси або їхній модернізований варіант" будуть вприскуватися в ніс і сприятимуть виробленню імунітету на слизовій оболонці. "Це було б набагато кращим способом захисту від зараження, наступною віхою", - вважає вчений.

Нове зростання захворюваності можливе

На думку Дростена, Німеччина вже у 2022 році зможе повернутися до життя, яке було до пандемії. Проте наступної зими вчений очікує на нове різке зростання захворюваності. "Ймовірно, нам знову доведеться носити маски у приміщеннях, тому що імунітет знову трохи знизиться, і вразливі верстви населення потрібно буде знову захищати", - зазначив він.

При цьому вчений зазначив, що людство отримало і "деякі переваги". Вірус дуже сприяв просуненню медицини, пояснив він. "Технологія мРНК - це величезний прорив, зокрема для боротьби з раком, і для інших інфекційних захворювань", - заявив Дростен.

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