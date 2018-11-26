 У Німеччині припиняє існування міжнародна комп′ютерна виставка CeBIT | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2018

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Новини

У Німеччині припиняє існування міжнародна комп'ютерна виставка CeBIT

Відомий ІТ-ярмарок CeBIT припиняє роботу в Ганновері через зниження кількості учасників та відвідувачів.

Виставка CeBIT у Ганновері (архівне фото)

Виставка CeBIT у Ганновері (архівне фото)

Наймасштабніший ІТ-ярмарок CeBIT припиняє діяльність у зв’язку з неухильним зниженням попиту з боку компаній-експонентів та зменшенням кількості учасників. Про це у середу, 28 листопада, заявили в компанії Deutsche Messe AG, що була організатором щорічного заходу.

Виставка, що відбулася востанє у червні 2018 року, зібрала в Ганновері близько 120 тисяч відвідувачів. Для порівняння: на початку 2000-х організаторам CeBIT вдавалося залучити до 800 тисяч гостей.

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Відомий на весь світ комп’ютерний ярмарок CeBIT цього року перейшов у новий формат фестивалю заради залучення молодої аудиторії. Очікується, що у німецькому Ганновері зберуться майже 2500 компаній.  (11.06.2018)

Канцлерка Німеччини закликала німецькі фірми до співробітництва з Китаєм у галузі розвитку IT-технологій. Китайські компанії опинились у центрі уваги виставки CeBIT у Ганновері. (16.03.2015)

Останній ІТ-ярмарок CeBIT проходив у новому освітньо-розважальному форматі, покликаному відновити популярність заходу і зацікавити молодшу аудиторію за допомогою сучасних конференцій, вечірок та концертів популярних музичних виконавців. Такий підхід, зокрема, підтримували такі відомі партнери CeBIT, як Hewlett Packard, Vodafone і Salesforce. Однак багато компаній, включно з корпорацією Microsoft, відмовилися від участі в заході.

Організатори виставки дійшли висновку про недоцільність продовження її роботи. "В Німеччині більше не буде виставок CeBIT, - заявив речник компанії Deutsche Messe AG Онура Огбукагу (Onuora Ogbukagu). - Це був непростий досвід". Водночас речник запевнив, що масових скорочень в компанії не планують. Натомість планують і надалі проводити в Ганновері заходи, пов'язані з технологічними інноваціями.

Виставка CeBIT (Centrum der Büro- und Informationstechnik) була започаткована 1986 року як відокремлення майданчика Ганноверського ярмарку, присвяченого інформаційним технологіям. Загальна площа виставкових залів CeBIT складала 450 000 квадратних метрів.

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