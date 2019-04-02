Суперелектрокар: сам їздить, сам платить (13.06.2018)

Ви їдете з гори на велосипеді, а електрокар спускається самостійно, а потім ще й сам платить за мийку і зарядку. Фантазії? Ні. Вже реальність. На виставці CEBIT Volkswagen представив футуристичний електрокар.