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CeBIT - найбільший у світі комп’ютерний ярмарок у Ганновері.
"На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "CeBIT".
Новий тренд, який переважає в ігрових старт-апах на CeBit-2017 - відірвати дітей від комп’ютерів і смартфонів за допомогою самих же комп’ютерів і гаджетів. DW зробила підбірку старт-апів, які спонукають дітей конструювати, рухатися і творити.