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CeBIT

CeBIT - найбільший у світі комп’ютерний ярмарок у Ганновері.

"На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "CeBIT".

У Зеленського з'явився конкурент у грі в пінг-понг (02.04.2019) 02.04.2019

Не лише Володимир Зеленський може грати в пінг-понг. На виставці у Ганновері представили робота-тенісиста. Канцлерка ФРН Анґела Меркель не наважиласy з ним зіграти.

У Німеччині припиняє існування міжнародна комп'ютерна виставка CeBIT

У Німеччині припиняє існування міжнародна комп'ютерна виставка CeBIT 28.11.2018

Відомий ІТ-ярмарок CeBIT припиняє роботу в Ганновері через зниження кількості учасників та відвідувачів.

Суперелектрокар: сам їздить, сам платить (13.06.2018) 13.06.2018

Ви їдете з гори на велосипеді, а електрокар спускається самостійно, а потім ще й сам платить за мийку і зарядку. Фантазії? Ні. Вже реальність. На виставці CEBIT Volkswagen представив футуристичний електрокар.

CeBIT-2018: у фокусі - блокчейн та безпека даних

CeBIT-2018: у фокусі - блокчейн та безпека даних 11.06.2018

Відомий на весь світ комп’ютерний ярмарок CeBIT цього року перейшов у новий формат фестивалю заради залучення молодої аудиторії. Очікується, що у німецькому Ганновері зберуться майже 2500 компаній. 

Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій (фотогалерея) 11.06.2018

З 11 до 15 червня в Ганновері відбувається найбільший у світі ярмарок інформаційних технологій. До відкриття CeBIT представляємо вам професії, які виникли в цифрову епоху та дуже популярні.
Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій 11.06.2018

З 11 до 15 червня в Ганновері відбувається найбільший у світі ярмарок інформаційних технологій. До відкриття CeBIT представляємо вам професії, які виникли в цифрову епоху та дуже популярні.

Як відучити дитину від смартфона за допомогою... смартфона (22.03.2017) 22.03.2017

Новий тренд, який переважає в ігрових старт-апах на CeBit-2017 - відірвати дітей від комп’ютерів і смартфонів за допомогою самих же комп’ютерів і гаджетів. DW зробила підбірку старт-апів, які спонукають дітей конструювати, рухатися і творити.

CeBIT-2017: Меркель і дрон (21.03.2017) 21.03.2017

Канцлерка ФРН не приховувала емоцій, знайомлячись з найостаннішими хай-тек розробками на відкритті виставки CeBIT-2017 у Ганновері. Анґела Меркель запевнила, що майже все зрозуміла.

Комп'ютерний ярмарок CeBIT: усе з усім пов'язане мережею

Комп'ютерний ярмарок CeBIT: усе з усім пов'язане мережею 20.03.2017

Усепроникні інтернет-технології зробили комп'ютерний ярмарок CeBIT схожим на інші галузеві ярмарки. Однак саме цей захід змушує відвідувачів замислитись над майбутнім економіки.
Меркель та Абе відкрили в Ганновері комп'ютерний ярмарок CeBIT

Меркель та Абе відкрили в Ганновері комп'ютерний ярмарок CeBIT 19.03.2017

У ярмарку беруть участь близько трьох тисяч компаній із 70 країн світу. Мета організаторів - показати оцифровування економіки так, щоб його можна було "торкнутися й відчути".
Кіборги серед нас: чи варто боятися мікрочипа під шкірою

Кіборги серед нас: чи варто боятися мікрочипа під шкірою 17.03.2016

Біо-імпланти невдовзі замінять людям ключі, гаманці й паспорти, вважає розробник технології. Ба більше - мікрочип здатен посилити людський мозок.
Сукня, надрукована на 3-D принтері

CeBIT-2016: пишні шоу і звичайні дроти 16.03.2016

Одні учасники CeBIT надають перевагу пишним шоу та гламуру, інші - представляють свою продукцію вкрай скромно, зосереджуючись на найважливішому. Враження з міжнародного комп'ютерного ярмарку контрастів в Ганновері.

Технології майбутнього на СeВІТ-2016 (15.03.2016) 15.03.2016

Сотні компаній з усього світу демонструють передові технології на виставці CeBIT-2016, яка стартувала у Ганновері.
Комп'ютерна виставка CeBIT: хмарні обчислення у країні факсів

Комп'ютерна виставка CeBIT: "хмарні обчислення" у країні факсів 14.03.2016

У Ганновері розпочалася виставка CeBIT. Захід, який колись вважався найбільшим комп'ютерним ярмарком у світі, нині центральну увагу приділяє запровадженню цифрових технологій в економіці.

Портативні технології на CeBIT-2015 23.03.2015

На найбільшій у світі комп'ютерній виставці світу - СeBIT - у 2015 році переважали технології 4.0, необхідні для формування комп'ютерних мереж. Водночас чималий сегмент займають товари для щоденного вжитку, передусім у галузі здоров'я і фітнесу.
CeBIT: Технології майбутнього в Ганновері

CeBIT: Технології майбутнього в Ганновері 18.03.2015

На ярмарку CeBIT, який з 16 до 20 березня відбувався в Ганновері, були представлені 3300 виробників з 70 країн світу. Почесним партнером цьогорічного ярмарку високих технолігій і комп'ютерної техніки, був Китай.
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