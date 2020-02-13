 У Німеччині починається епідемія коронавірусу - глава МОЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2020

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Новини

У Німеччині починається епідемія коронавірусу - глава МОЗ

Федеральним землям Німеччини потрібно активувати свої плани дій на випадок пандемії та підготуватися до їхнього можливо запровадження в життя, наголосив німецький міністр охорони здоров'я Єнс Шпан.

Голова МОЗ ФРН Єнс Шпан

Керівник МОЗ ФРН Єнс Шпан закликав колег у землях готуватися до надзвичайних заходів

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) застеріг, що Німеччина "перебуває на початку епідемії коронавірусу". Про це він сказав у середу, 26 лютого, перед журналістами в Берліні.

"На жаль, упродовж останніх годин ситуація змінилася. Прикро, але це потрібно визнати", - сказав міністр, якого цитує агенція новин AFP.

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Німецький міністр охорони здоров'я Єнс Шпан закликав Єврокомісію проаналізувати ситуацію та запропонувати заходи, котрі могли би сприяти вирішенню цієї проблеми. (13.02.2020)

У Франції зафіксували першу смерть громадянина цієї держави від коронавірусу. В Ірані від захворювання померли 19 людей. Це - найбільша кількість жертв поза межами Китаю, де спалахнула епідемія. (26.02.2020)

Уперше з моменту спалаху захворювання загальна кількість нових інфікованих коронавірусом за межами Китаю перевищило китайський показник, кажуть у ВООЗ. Тим часом вірус виявили у близько 40 країнах. (26.02.2020)

За словами урядовця, під час телефонної розмови з земельними міністрами охорони здоров'я він закликав їх "активувати" їхні плани екстрених заходів на випадок епідемії та "підготувати їхнє можливе запровадження", додав Шпан.

Крім того, міністр вказав на те, що у ФРН "ланцюжок зараження вірусом почасти не можна відстежити". Тож на тлі цього постає питання щодо того, чи виправдають себе застосовані дотепер заходи та стратегії з метою зупинити вірус, визнав керівник МОЗ Німеччини, передає агенція новин dpa.

Вже 19 випадків зараження

Тим часом німецькі лікарі підтвердили вже 19 випадків зараження коронавірусом. 14 з них припадають за Баварію, де всі випадки зафіксували в співробітників однієї компанії. Коронавірусом вони інфікувалися від колеги з Китаю, котра прибула на конференцію в Мюнхен.

Інші випадки захворювання зафіксовано в землях Баден-Вюрттемберг, де виявлено три нових інфікованих, і Північний Рейн - Вестфалія, де інфекцію підтвердили в одного подружжя.

Нагадаємо, раніше у середу у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) наголосили, що вперше з моменту виявлення коронавірусу число зафіксованих випадків зараження за межами Китаю перевищило кількість новоінфікованих у КНР.

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    Кодоньо - місто з 15-тисячним населенням в італійському регіоні Ломбардія. Через загрозу поширення коронавірусу усі його магазини і закусочні зараз закриті. Лише деякі жителі зважуються вийти на вулицю. Що стало причиною різкого зростання кількості заражених коронавірусом на півночі Італії, досі невідомо. За словами прем'єра Італії Джузеппе Конте, карантин триватиме два тижні.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Кількість хворих стрімко зростає

    20 лютого діагноз коронавірусу підтвердився у 38-річного жителя міста Кодоньо. З того часу кількість хворих з його кола спілкування неухильно зростає. На даний момент батьки чоловіка (на фото) перебувають під наглядом лікарів. Проте він не є так званим "нульовим пацієнтом", з якого почалося поширення коронавірусу в регіоні.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Закупівля продуктів про запас

    Через стрімке зростання кількості випадків зараження коронавірусом у регіоні багато італійців почали закуповувати про запас продукти харчування і предмети першої необхідності. Ці люди чекають своєї черги, щоб зайти в супермаркет у місті Казальпустерленго. Покупців запускають туди групами по 40 осіб, щоб уникнути тисняви.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Високий попит на захисні маски

    Страх перед коронавірусом зростає і в великих містах на півночі Італії. Як випливає з оголошення на дверях, у цій аптеці в Турині респіраторні маски та дезінфікуючий гель для рук вже розпродані. Тонкі захисні маски, подібні до тих, що використовуються в операційних, не гарантують стовідсоткового захисту від коронавірусу. До того ж, їх необхідно регулярно міняти.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Карнавал у Венеції

    Через епідемію коронавірусу в Венеції перервали традиційний карнавал, який мав тривати до 25 лютого. За даними на 24 лютого, в Італії зафіксовано понад 200 випадків зараження коронавірусом. Шість осіб померли від небезпечної інфекції.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Показ мод в інтернеті

    Італійська столиця моди Мілан розташована лише за 60 кілометрів від міста Кодоньо. 18 лютого в Мілані почався знаменитий тиждень моди. Однак через епідемію коронавірусу модельному дому Джорджіо Армані довелося демонструвати свою нову колекцію в порожньому залі з трансляцією в інтернеті. Інші покази мод були скасовані.

  • Скасування футбольних матчів через коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Скасування футбольних матчів

    Усі спортивні заходи в областях Ломбардія і Венеція скасовані щонайменше до 1 березня. Таким чином італійська влада намагається запобігти або хоча б сповільнити подальше поширення коронавірусу. Крім іншого, на невизначений термін був перенесений матч чемпіонату Італії між міланським "Інтером" і командою "Сампдорія" з Генуї.

    Автор: Олена Гункель


DW.COM

Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

За поширенням нового коронавірусу Італія вийшла на перше місце в ЄС. Через різке зростання кількості випадків зараження на півночі країни 23 лютого 11 населених пунктів були переведені на режим карантину. (24.02.2020)  

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