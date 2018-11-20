 У Німеччині посилюють боротьбу з нелегальним працевлаштуванням | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2019

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Новини

У Німеччині посилюють боротьбу з нелегальним працевлаштуванням

Ухвалений Бундестагом законопроект передбачає посилення боротьби з нелегальним працевлаштуванням та махінаціями при отриманні соціальних виплат на дітей.

Нелегальне працевлаштування

Депутати Бундестагу Німеччини ухвалили законопроект про посилення заходів з протидії нелегальному працевлаштуванню. Внесений міністром фінансів ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) законопроект підтримали під час голосування в четвер, 6 червня, консерватори з ХДС/ХСС, соціал-демократи, а також праві популісти з "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Зелені та вільні демократи утрималися, а представники Лівої партії проголосували проти.

Ухвалений нормативний акт передбачає збільшення фінансування спеціального відділу митної служби Німеччини - фінансового контролю та протидії нелегальному працевлаштуванню (Finanzkontrolle Schwarzarbeit - FKS). Саме він відповідає за боротьбу з нелегальним практиками на ринку праці. Зокрема передбачається розширення штату службовців відділу до 2026 року з нинішніх 7,6 тисячі до 10 тисяч та збільшення повноважень самого відділу, передає агенція новин dpa.

Одне з важливих нововведень законопроекту - він зобов'язує роботодавців надавати працівникам гідні умови проживання. Відтепер цей пункт входитиме до так званого мінімуму для працевлаштування, якого повинен дотримуватися роботодавець. Якщо зараз FKS має право перевірити сплату податків та відрахувань у соціальні фонди роботодавцем, а також перевірку умов праці працівників, то тепер чиновники оглядатимуть ще й умови проживання робітників.

Нелегальне працевлаштування

Співробітники FKS перевіряють будівельний майданчик на дотримання правил працевлаштування

Досі особливо часто від розміщення в негідних для проживання людини об'єктах страждали працівники, котрих залучали для робіт з інших країн ЄС, зокрема з Балкан.

Махінації з соціальними виплатами

Ще одним важливим аспектом ухваленого законопроекту стала протидія махінаціям з соціальними виплатами на дітей. Передбачається, що громадяни ЄС, котрі не працюють у Німеччині, не отримуватимуть гроші на дітей перші три місяці. Щодо фіктивних договорів про працевлаштування, котрі часто використовуються для отримання таких виплат, то за них повинні жорсткіше карати.

Саме пункт про протидію махінаціям з соціальними виплатами на дітей викликав хвилю критики з боку Зелених та Лівої партії.

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