 У Німеччині засудили пару за зґвалтування та сутенерство власної дитини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2018

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Новини

У Німеччині засудили пару за зґвалтування та сутенерство власної дитини

Жінка на півдні Німеччини ґвалтувала та примушувала до проституції нині 10-річного сина. Разом зі своїм партнером вона поширювала відео зґвалтувань у "даркнеті". Зловмисників засудили до понад 12 років ув'язнення.

У залі суду Фрайбурга

У залі суду Фрайбурга

Земельний суд у південнонімецькому Фрайбурзі у вівторок, 7 серпня, засудив 48-річну матір і її 39-річного партнера до тривалих термінів ув'язнення та штрафу за сексуальні злочини проти нині десятирічного сина засудженої. Пара упродовж двох років ґвалтувала та примушувала до проституції сина, поширюючи відповідні відео через так званий "даркнет" - приховану частину інтернету, яка дає змогу діяти майже повністю анонімно. Загалом налічується близько 60 випадків примусової проституції хлопця.

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Поліція Бразилії провела масштабну операцію в рамках боротьби з дитячою порнографією. Під час рейдів по всій країні було затримано більше 100 осіб, вилучено десятки тисяч фото- і відеоматеріалів з відповідним контентом. (21.10.2017)

Чотирьох чоловіків з різних куточків Німеччини судять за створення у "даркнеті" сайту Elysium, через який поширювалася дитяча порнографія. (02.08.2018)

Жінку було засуджено до 12 років і шести місяців ув'язнення. Чоловіка, який раніше уже попадався на сексуальних злочинах проти дітей, засудили до 12 років ув'язнення. Крім того, його мають право залишити за ґратами й після відбуття покарання за наявності ознак небезпеки, яку засуджений може становити для громадськості. Засуджений сам визнав перед судом, що він тиснув на жінку і був ініціатором злочину. Окрім того, засуджені мають сплатити моральну компенсацію в розмірі загалом 42500 євро хлопчику та дівчинці, яка також зазначається як жертва пари засуджених.

Як пише інформагенція dpa, слідчі були шоковані нетиповим злочином, оскільки мати не доклала ніяких зусиль, щоби припинити страждання власної дитини.

Як повідомлялося, у німецькому Лімбурзі у четвер, 2 серпня, розпочався суд над чотирма підозрюваними у створенні інтернет-платформи Elysium, на якій поширювалося дитяче порно. Elysium є першою подібною платформою в Німеччині, діяльність якої припинили. Досі було відомо лише про подібні сайти, що базувалися за кордоном.

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