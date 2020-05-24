 У Німеччині вирішили подовжити обмеження соціальних контактів до 29 червня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2020

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Новини

У Німеччині вирішили подовжити обмеження соціальних контактів до 29 червня

Запроваджені раніше в Німеччині обмеження соціальних контактів задля стримування поширення коронавірусу будуть діяти до 29 червня. Про це домовилися уряд ФРН і федеральні землі.

Обмеження соціальних контактів у Німеччині

Норму про обов’язкове носіння масок у громадському транспорті подовжено також

Федеральний уряд Німеччини та уряди земель домовилися подовжити обмеження соціальних контактів, запроваджені з метою стримування поширення коронавірусної інфекції, до 29 червня. Про це ввечері у вівторок, 26 травня, повідомила пресслужба федерального уряду за підсумками відповідної наради.

Жителі країни і надалі повинні дотримуватися мінімальної дистанції у півтора метра та носити захисні маски при перебуванні у певних громадських місцях.

Утім, як зазначається у повідомленні, федеральні землі у рамках подовження обмежень можуть дозволити перебування в громадських місцях до 10 осіб або ж членів двох домогосподарств.

Жителям країни і надалі рекомендують звести до мінімуму кількість людей, з якими вони контактують, та не розширювати коло спілкування. При приватних зустрічах вдома в закритих приміщеннях також вимагають дотримуватися правил гігієни та дистанціювання.

Раніше досягнута домовленість між федеральним урядом та урядами земель про обмеження соціальних контактів чинна до 5 червня.

Для окремих сфер економіки та суспільного життя уряд ФРН та уряди земель розробили узгоджені концепції дистанціювання та норм гігієни, які запроваджуються з поступовим відкриттям відповідних сфер.  

Прем'єр-міністр Тюрингії Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) минулого тижня оголосив, що уряд цієї землі планує відмовитися від карантинних заходів та застосовувати їх лише в тих районах, де цього вимагає ситуація із зараженням новим коронавірусом. Утім, 26 травня від підтвердив, що дотримання мінімальної дистанції та носіння масок у транспорті та в магазинах зберігатиметься.

У Німеччині в різних землях спостерігається відмінна ситуація із зараженням новим коронавірусом. Також у компетенції урядів земель та місцевих органів влади - втілення рішень щодо пом'якшень карантинних заходів.

Останніми днями в багатьох землях Німеччини фіксують відносно небагато нових випадків коронавірусу. Загальна кількість випадків, за даними Інституту імені Роберта Коха, наближається до 180 тисяч.

  • Жінка виходить із магазину модного одягу в Нікосії, Кіпр

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    З поверненням!

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  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

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  • Працівники громадського транспорту в Будапешті роздають захисні маски

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску

    Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

  • Люди на вулицях Мадрида після послаблення обмежень

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    Прогулянка вулицею - вже подія

    Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення на роботу

    В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.

  • Вдягнені у захисні маски співробітники ритуальної служби несуть труну в Каталіні, Італія

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    Провести в останню путь

    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

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    Відкриті школи

    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

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    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


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