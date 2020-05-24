У Німеччині вирішили подовжити обмеження соціальних контактів до 29 червня

Федеральний уряд Німеччини та уряди земель домовилися подовжити обмеження соціальних контактів, запроваджені з метою стримування поширення коронавірусної інфекції, до 29 червня. Про це ввечері у вівторок, 26 травня, повідомила пресслужба федерального уряду за підсумками відповідної наради.

Жителі країни і надалі повинні дотримуватися мінімальної дистанції у півтора метра та носити захисні маски при перебуванні у певних громадських місцях.

Утім, як зазначається у повідомленні, федеральні землі у рамках подовження обмежень можуть дозволити перебування в громадських місцях до 10 осіб або ж членів двох домогосподарств.

Жителям країни і надалі рекомендують звести до мінімуму кількість людей, з якими вони контактують, та не розширювати коло спілкування. При приватних зустрічах вдома в закритих приміщеннях також вимагають дотримуватися правил гігієни та дистанціювання.

Раніше досягнута домовленість між федеральним урядом та урядами земель про обмеження соціальних контактів чинна до 5 червня.

Для окремих сфер економіки та суспільного життя уряд ФРН та уряди земель розробили узгоджені концепції дистанціювання та норм гігієни, які запроваджуються з поступовим відкриттям відповідних сфер.

Прем'єр-міністр Тюрингії Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) минулого тижня оголосив, що уряд цієї землі планує відмовитися від карантинних заходів та застосовувати їх лише в тих районах, де цього вимагає ситуація із зараженням новим коронавірусом. Утім, 26 травня від підтвердив, що дотримання мінімальної дистанції та носіння масок у транспорті та в магазинах зберігатиметься.

У Німеччині в різних землях спостерігається відмінна ситуація із зараженням новим коронавірусом. Також у компетенції урядів земель та місцевих органів влади - втілення рішень щодо пом'якшень карантинних заходів.

Останніми днями в багатьох землях Німеччини фіксують відносно небагато нових випадків коронавірусу. Загальна кількість випадків, за даними Інституту імені Роберта Коха, наближається до 180 тисяч.