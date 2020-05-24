У Німеччині вирішили подовжити обмеження соціальних контактів до 29 червня
Запроваджені раніше в Німеччині обмеження соціальних контактів задля стримування поширення коронавірусу будуть діяти до 29 червня. Про це домовилися уряд ФРН і федеральні землі.
Норму про обов’язкове носіння масок у громадському транспорті подовжено також
Федеральний уряд Німеччини та уряди земель домовилися подовжити обмеження соціальних контактів, запроваджені з метою стримування поширення коронавірусної інфекції, до 29 червня. Про це ввечері у вівторок, 26 травня, повідомила пресслужба федерального уряду за підсумками відповідної наради.
Жителі країни і надалі повинні дотримуватися мінімальної дистанції у півтора метра та носити захисні маски при перебуванні у певних громадських місцях.
Утім, як зазначається у повідомленні, федеральні землі у рамках подовження обмежень можуть дозволити перебування в громадських місцях до 10 осіб або ж членів двох домогосподарств.
Жителям країни і надалі рекомендують звести до мінімуму кількість людей, з якими вони контактують, та не розширювати коло спілкування. При приватних зустрічах вдома в закритих приміщеннях також вимагають дотримуватися правил гігієни та дистанціювання.
Раніше досягнута домовленість між федеральним урядом та урядами земель про обмеження соціальних контактів чинна до 5 червня.
Для окремих сфер економіки та суспільного життя уряд ФРН та уряди земель розробили узгоджені концепції дистанціювання та норм гігієни, які запроваджуються з поступовим відкриттям відповідних сфер.
Прем'єр-міністр Тюрингії Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) минулого тижня оголосив, що уряд цієї землі планує відмовитися від карантинних заходів та застосовувати їх лише в тих районах, де цього вимагає ситуація із зараженням новим коронавірусом. Утім, 26 травня від підтвердив, що дотримання мінімальної дистанції та носіння масок у транспорті та в магазинах зберігатиметься.
У Німеччині в різних землях спостерігається відмінна ситуація із зараженням новим коронавірусом. Також у компетенції урядів земель та місцевих органів влади - втілення рішень щодо пом'якшень карантинних заходів.
Останніми днями в багатьох землях Німеччини фіксують відносно небагато нових випадків коронавірусу. Загальна кількість випадків, за даними Інституту імені Роберта Коха, наближається до 180 тисяч.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
З поверненням!
Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення пляжного відпочинку
Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Візит до перукарні: час настав
У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску
Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Прогулянка вулицею - вже подія
Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення на роботу
В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Провести в останню путь
Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Відкриті школи
В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Як же без футболу?
До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.