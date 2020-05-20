У ФРН перша земля планує відмовитися від усіх обмежень через коронавірус

Тюрингія може стати першою федеральною землею Німеччини, що відмовиться від обмежень, запроваджених задля протидії стрімкому поширенню коронавірусу. Про плани скасувати обов'язкове носіння захисних масок, дотримання мінімальної дистанції та обмеження контактів з іншими повідомив прем'єр-міністр Тюрингії Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) у розмові з журналістами видань медіа-групи Thüringen, опублікованій у суботу, 23 травня.
"Від 6 червня я волів би скасувати загальний локдаун і замінити його пакетом заходів, що зосереджені на передачі свободи дій у цьому плані місцевій владі", - заявив Рамелов. Про що саме йдеться, політик уточнив згодом на своїй інтернет-сторінці: "Тут гасло має бути наступним: "Від заборон до заповідей, від примусу з боку держави до самостійно виваженої поміркованості".
Ще на початку травня канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та прем'єр-міністри земель домовилися подовжити основні обмеження для громадян щодо контактів з іншими в громадських місцях до 5 червня.
У пресслужбі земельного уряду Тюрингії повідомили, що деталі відмови від цих обмежень на рівні землі мають обговорити 26 травня під час урядового засідання. Крім того, планується розпустити антикризовий штаб і замінити його системою оповіщення, контроль над якою візьме на себе земельне міністерство охорони здоров'я. Заміну загальнонаціональних директив на місцеві заходи планують орієнтувати на показник нових випадків заражень на 100 тисяч осіб.
За даними земельної влади, найактуальніший показник інфікування в Тюрингії становив 5,8 на 100 тисяч жителів упродовж одного тижня. У цілому в цій східній німецькій землі було підтверджено понад 2,8 тисячі заражень коронавірусом, а 151 особа померла від такої інфекції або маючи її. Число пацієнтів, які натепер одужали, оцінюється в понад 2,4 тисячі.
Нагадаємо, 6 квітня влада розташованого в Тюрингії міста Єна зобов'язала громадян носити захисні маски у магазинах та в громадському транспорті.
Маски в історії, релігії та культурі
Обличчя епідемії
Пандемія коронавірусної інфекції змусила цих українців у Львові згадати про маски лікарів Середньовіччя під час чуми. Страхітливі маски з величезним пташиним дзьобом наводили страх на хворобу, від якої не було лікування, але, перш за все, вони захищали (на зразок сучасних респіраторів) самих лікарів від інфекції. У дзьобі були пахучі трави, які рятували медиків від чумного смороду.
Маски в історії, релігії та культурі
Обличчя страждання
Обличчя страждання Середньовіччю присвячені музеї в багатьох містах. Музей Tortureum у хорватському Загребі показує маски, які в темні віки використовувалися як інструменти тортур і катувань.
Маски в історії, релігії та культурі
Обличчя культу
Маска з'явилася як реквізит культу. Ритуальні маски зображали тварин, духів, міфологічних персонажів, сили природи. Вони широко відомі з найдавніших часів у багатьох племен і народів світу та використовувалися для комунікації з надприродними силами. Або для залякування злих духів.
Маски в історії, релігії та культурі
Куленепробивне обличчя
Куленепробивне обличчя Здатність маски викликати страх використовується й донині. Балістична маска входить до екіпіровки спецназу в багатьох країнах світу. Лицьова броня призначена не тільки для захисту від куль. Вона ефективна також як засіб залякування. У фантастичному бойовику "Острів" (2005 року) дія відбувається в 2019 році після глобальної катастрофи.
Маски в історії, релігії та культурі
Обличчя анонімності
Розкішні венеціанські маски в минулому носили не тільки під час карнавалу - свята анонімної вседозволеності. Збіднілих патриціїв, замаскованих під жебраків, маски захищали від нескромних поглядів, коли ті просили милостиню. Знаменитості в масках подорожували інкогніто.
Маски в історії, релігії та культурі
Обличчя інтриги
Від "Маскараду" Лермонтова до "Привида опери": костюмовані вечірки великосвітського товариства з любовними пригодами і багатоходовими інтригами не раз слугували сюжетними лаштунками для мелодрам і трагедій у романах, операх і фільмах.
Маски в історії, релігії та культурі
Обличчя гламуру
У кожної епохи - свої розваги. Неживу маску замість обличчя ризикують отримати ті, хто надто захоплюється гонитвою за вічною молодістю і бездоганною красою. Французький фільм жахів "Очі без обличчя" (1960) відомий своїми натуралістичними сценами пластичної хірургії і показом знівечених людських облич.
Маски в історії, релігії та культурі
Обличчя потойбічного світу
У кожної епохи також - свої ідеали краси. Золота маска Тутанхамона слугує прекрасним зразком давньоєгипетського ювелірного мистецтва. На відміну від посмертної маски з гіпсу, яка є зліпком з обличчя покійного і залишається у світі живих, похоронна маска зберігає обличчя покійного для його подорожі в світ потойбічний.
Маски в історії, релігії та культурі
Обличчя перевтілення
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Маски в історії, релігії та культурі
Обличчя іміджу
Австралійська співачка Сіа стверджує, що її сценічна перука, яка практично повністю приховує обличчя, допомагає їй залишатися невпізнаваною в повсякденному житті. Насправді в інтернеті можна легко знайти фотографії Сії, і, звичайно ж, маска з перуки - це насамперед частина іміджу.
Маски в історії, релігії та культурі
Обличчя невидимки
Французький дует Daft Punk не з'являється на публіці без шоломів, свого фірмового камуфляжу. Як виглядають Тома і Гі-Мануель, давно вже відомо їхнім фанатам. Але це не заважає піонерам електронної танцювальної музики зберігати свій культовий статус і понині.
Маски в історії, релігії та культурі
Обличчя акціонізму
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Маски в історії, релігії та культурі
Обличчя сюжету
Нове обличчя - маска, все змінює. Її перевтілювальну силу охоче використовує і кінематограф. Джим Керрі в кінокомедії "Маска" (1994 рік) перетворюється за допомогою чарівної маски з невдахи на супергероя.
Маски в історії, релігії та культурі
Обличчя жаху
Мало який фільм жахів обходиться без маски, нехай навіть лише з гриму. "Крик" цитує десятки культових фільмів жахів і сам після виходу на кіноекрани в 1995 році поповнив їхні лави. Маска з цього фільму відсилає до знаменитої картини Едварда Мунка "Крик".
Маски в історії, релігії та культурі
Обличчя авангарду
"Авіньйонські дівиці" - перша картина кубічного періоду Пабло Пікассо - написана в 1907 році. Дві праві фігури з обличчями, що нагадують африканські маски, знаменують собою народження нової течії в живописі. Невинний ідеал класичного оголеного тіла змінив новий образ сексуальності, агресивний і загрозливий.
Маски в історії, релігії та культурі
Обличчя відсутності
У сучасному театрі Європи актор перевтілюється в образ без допомоги об'єкта, який приховує обличчя. Але в деяких постановках маска продовжує нагадувати про своє народження в культі смерті. Так "Ім'ярек" (Jedermann) за п'єсою Гуґо фон Гофмансталя (Hugo von Hofmannsthal), що йде в Зальцбурзі з 1920 року, розповідає про самовдоволеного багатія, за яким приходить Смерть.
Маски в історії, релігії та культурі
Обличчя традиції
Через маску в японському театрі й сьогодні використовується техніка повного ототожнення виконавця з втілюваним ним персонажем. Надіти маску - це такий же складний процес, як "вжитися в роль" за методом Станіславського. Маска і актор не існують окремо. Людина і маска стають одним цілим ще задовго до виходу на сцену.