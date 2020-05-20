У ФРН перша земля планує відмовитися від усіх обмежень через коронавірус

Тюрингія може стати першою федеральною землею Німеччини, що відмовиться від обмежень, запроваджених задля протидії стрімкому поширенню коронавірусу. Про плани скасувати обов'язкове носіння захисних масок, дотримання мінімальної дистанції та обмеження контактів з іншими повідомив прем'єр-міністр Тюрингії Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) у розмові з журналістами видань медіа-групи Thüringen, опублікованій у суботу, 23 травня.

"Від 6 червня я волів би скасувати загальний локдаун і замінити його пакетом заходів, що зосереджені на передачі свободи дій у цьому плані місцевій владі", - заявив Рамелов. Про що саме йдеться, політик уточнив згодом на своїй інтернет-сторінці: "Тут гасло має бути наступним: "Від заборон до заповідей, від примусу з боку держави до самостійно виваженої поміркованості".

Ще на початку травня канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та прем'єр-міністри земель домовилися подовжити основні обмеження для громадян щодо контактів з іншими в громадських місцях до 5 червня.

У пресслужбі земельного уряду Тюрингії повідомили, що деталі відмови від цих обмежень на рівні землі мають обговорити 26 травня під час урядового засідання. Крім того, планується розпустити антикризовий штаб і замінити його системою оповіщення, контроль над якою візьме на себе земельне міністерство охорони здоров'я. Заміну загальнонаціональних директив на місцеві заходи планують орієнтувати на показник нових випадків заражень на 100 тисяч осіб.

За даними земельної влади, найактуальніший показник інфікування в Тюрингії становив 5,8 на 100 тисяч жителів упродовж одного тижня. У цілому в цій східній німецькій землі було підтверджено понад 2,8 тисячі заражень коронавірусом, а 151 особа померла від такої інфекції або маючи її. Число пацієнтів, які натепер одужали, оцінюється в понад 2,4 тисячі.

Нагадаємо, 6 квітня влада розташованого в Тюрингії міста Єна зобов'язала громадян носити захисні маски у магазинах та в громадському транспорті.