У Німеччині випустили додаток для збору даних про поширення коронавірусу

Очільник Інституту імені Роберта Коха (RKI) Лотар Вілер (Lothar Wieler) у вівторок, 7 квітня, представив новий мобільний додаток Corona-Datenspende, призначений для збору даних щодо поширення коронавірусу в Німеччині. Використання його - абсолютно добровільне і можливе під псевдонімом. Застосунок доступний, зокрема, на смартфонах, "розумних" годинниках і фітнес-браслетах.

Як зазначається в описі, додаток можна завантажити в App Store і в Google Play і погодитися з пропонованою політикою конфіденційності - вона детально пояснює, які саме дані будуть використовувати. Для розуміння тенденцій, пов'язаних з географічним поширенням COVID-19, користувачам необхідно буде ввести свій поштовий індекс. Більше того, їм потрібно буде вказати свою стать, вік, орієнтовні зріст і вагу.

Читайте також: В Німеччині тестують додатки до смартфонів для боротьби з коронавірусом

Отримані дані будуть використані для створення онлайн-карти Німеччини, де рівень зараження можна буде побачити за поштовим індексом. За словами Лотара Вілера, застосунок "допоможе краще зрозуміти, де і як швидко поширюється COVID-19". Водночас він попередив, що застосунок не є альтернативою повноцінній діагностиці або тестам на наявність коронавірусної інфекції, повідомляє агентство новин AFP.

Яку інформацію збирає додаток

У RKI пояснюють, що дослідників, зокрема, цікавить частота пульсу користувачів в спокої, а також інформація про їхні періоди активності і сну. "У випадку серйозних захворювань дихальних шляхів ці життєво важливі показники в більшості випадків змінюються. Більше того, додаток дозволяє розпізнати типові симптоми, пов'язані з COVID-19, наприклад наявність температури", - вказують в Інституті імені Роберта Коха.

Читайте також: Як смартфон може допомогти в боротьбі з коронавірусом

Експерт RKI Дірк Брокман (Dirk Brockmann) заявив, що, якщо у них будуть дані орієнтовно 10 тисяч користувачів, це вже можна буде вважати успіхом.

Тим часом після презентації програми деякі користувачі поскаржилися в Twitter, що у них виникли технічні проблеми, зокрема - з введенням індексу.

За даними Інституту імені Роберта Коха, число інфікованих коронавірусом у ФРН станом на ранок 7 квітня становило 99 225 осіб, приріст за добу - 3834. Померли за весь період спостереження 1607 осіб (плюс 173). RKI враховує статистику, що отримує з федеральних земель в електронному вигляді. Інститут оновлює дані на своєму сайті раз на добу.