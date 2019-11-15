У німецькій медицині надалі гостро бракує персоналу із догляду - звіт

У чотирьох із п'яти лікарень у Німеччині не можуть заповнити вакантні посади персоналу з догляду. Клініки переживають "серйозну кризу", йдеться у звіті, опублікованому у виданні Tagesspiegel у п'ятницю, 27 грудня.

Згідно з даними, проблема нестачі кадрів лише посилюється. В країні наразі 17 тисяч вакансій залишаються відкритими. Крім того, відчувається і нестача лікарів. Три чверті клінік із майже двох тисяч у ФРН намагаються знайти лікарів на вакантні посади.

Згідно з опитуванням, з 2016 року стрімко зросла кількість вакантних посад для медсестер - на 50 відсотків у реанімації та на понад 200 відсотків у відділеннях загальної терапії. Чим більша клініка, тим серйозніші проблеми, зазначають у звіті.

Внаслідок цього, наприклад, доводиться обслуговувати лише частину із наявних місць у відділеннях інтенсивної терапії.

Голова Німецького товариства лікарень (DKG) Геральд Гасс (Gerald Gaß) заявив, що "ситуація різко загострилася" і наголосив, що політики повинні "терміново вжити контрзаходів, інакше у нас буде серйозна криза".

Крім того, повідомляється, що у 2018 році 40 відсотків німецьких клінік завершили рік зі збитковими показниками. У 2017 році таких було 30 відсотків.

Тільки кожна п'ята лікарня позитивно оцінює своє економічне становище і лише 17 відсотків опитаних представників лікарень очікують, що у 2020 році справи підуть на краще. Результати дослідження ґрунтуються на письмовій інформації з 268 німецьких лікарень загальної терапії, які мають 100 і більше койко-місць.