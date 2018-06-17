У Нігерії бойовики вбили понад 100 людей в результаті серії нападів

Бойовики, приналежність яких наразі невідома, в результаті серії нападів на півночі і північному сході Нігерії вбили понад 100 людей. Про це із посиланням на свідків з місць подій у середу, 10 червня, повідомляє агентство новин dpa.

Як повідомив агентству один з членів місцевого підрозділу цивільної оборони Рабіу Іса, перший напад бойовики, які пересувалися на автомобілях і мотоциклах, здійснили ввечері у вівторок, 9 червня, на село на північному сході штату Борно. За його словами, нападники вбивали всіх, хто траплявся на їхньому шляху.

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"Ми нарахували 69 тіл, але кількість загиблих може бути більшою, тому що деякі люди все ще вважаються зниклими безвісти",- сказав Іса.

За словами іншого свідка, місцевого жителя, нападники вкрали або вбили понад 2000 корів. Вони також крали їжу і руйнували будинки селян.

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Ще одна серія нападів сталася на села на півночі Нігерії, де нападники також забрали велику кількість корів. Місцеві ЗМІ повідомили, що в результаті нападу загинули близько 50 осіб. Поки незрозуміло, хто стоїть за цими нападами.

На сьогодні найактивніше в районах центральної та північної Нігерії діють бойовики ісламістського терористичного угруповання "Боко Харам". З 2009 року від рук ісламістських фундаменталістів загинули десятки тисяч людей. Приблизно 2,5 мільйона людей покинули свої будинки.