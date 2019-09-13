У Нью-Йорку за участю Гутерріша проходить кліматичний саміт молоді

В Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН у суботу, 21 вересня, розпочався Молодіжний кліматичний саміт. В ньому беруть участь близько 700 екологічних активістів, які ділитимуться інформацією щодо негативних наслідків кліматичних змін та заходів, які, на їхню думку, можна вжити для запобігання цьому.

Саміт відбувається як можливість для молодих людей долучитися до боротьби зі зміною клімату. "Ми багато разів чули, що наше покоління буде відповідати за проблеми, які створили нинішні лідери, і ми не будемо пасивно чекати: зараз нам час бути лідерами", - заявив під час заходу 19-річний аргентинський активіст Бруно Родрігес, повідомляє агенція AFP.

Саміт розпочався на наступний день після того, як по всьому світу пройшли масові демонстрації на захист клімату. За даними організаторів, участь в них взяли близько чотирьох мільйонів людей. "Вчора мільйони людей по всьому світу, особливо молодих, вийшли на марші та вимагали реальних кліматичних дій. Ми показали, що ми об'єднались, і ми, молодь, не зупинимося", - заявила ініціаторка кліматичного руху Fridays for Future, 16-річна шведська школярка Грета Тунберг, додавши, що демонстрації, які відбулись, були "лише початком".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який також бере участь у молодіжному саміті, закликав своє покоління почути голос молоді. 23 вересня в Нью-Йорку відбудеться великий саміт щодо заходів в сфері зміни клімату, в якому візьмуть участь світові лідери. Очікується, що президент США Дональд Трамп, який відкидає глобальне потепління та його негативний вплив на планету, не братиме участь у саміті. У 2017 році він оголосив про вихід США з Паризької кліматичної угоди, яка передбачає скорочення обсягів викидів парникових газів.