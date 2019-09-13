 У Нью-Йорку за участю Гутерріша проходить кліматичний саміт молоді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Нью-Йорку за участю Гутерріша проходить кліматичний саміт молоді

На наступний день після масових екологічних демонстрацій, на які по всьому світу вийшли мільйони людей, молодь обговорює проблеми, з якими вона зіткнеться через зміни клімату в майбутньому.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та шведська активістка Грета Тунберг

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та шведська активістка Грета Тунберг

В Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН у суботу, 21 вересня, розпочався Молодіжний кліматичний саміт. В ньому беруть участь близько 700 екологічних активістів, які ділитимуться інформацією щодо негативних наслідків кліматичних змін та заходів, які, на їхню думку, можна вжити для запобігання цьому.

Саміт відбувається як можливість для молодих людей долучитися до боротьби зі зміною клімату. "Ми багато разів чули, що наше покоління буде відповідати за проблеми, які створили нинішні лідери, і ми не будемо пасивно чекати: зараз нам час бути лідерами", - заявив під час заходу 19-річний аргентинський активіст Бруно Родрігес, повідомляє агенція AFP.

DW.COM

Правозахисна організація Amnesty International вшанувала 16-річну шведську активістку Грету Тунберг, яка вже більше року організовує серед молоді акції на захист клімату, званням "посланниці сумління". (17.09.2019)

Акції руху Fridays for Future зібрали мільйони людей у різних куточках світу. Протестувальники вимагають від урядів більших зусиль для захисту клімату. (20.09.2019)

Саміт розпочався на наступний день після того, як по всьому світу пройшли масові демонстрації на захист клімату. За даними організаторів, участь в них взяли близько чотирьох мільйонів людей. "Вчора мільйони людей по всьому світу, особливо молодих, вийшли на марші та вимагали реальних кліматичних дій. Ми показали, що ми об'єднались, і ми, молодь, не зупинимося", - заявила ініціаторка кліматичного руху Fridays for Future, 16-річна шведська школярка Грета Тунберг, додавши, що демонстрації, які відбулись, були "лише початком".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який також бере участь у молодіжному саміті, закликав своє покоління почути голос молоді. 23 вересня в Нью-Йорку відбудеться великий саміт щодо заходів в сфері зміни клімату, в якому візьмуть участь світові лідери. Очікується, що президент США Дональд Трамп, який відкидає глобальне потепління та його негативний вплив на планету, не братиме участь у саміті. У 2017 році він оголосив про вихід США з Паризької кліматичної угоди, яка передбачає скорочення обсягів викидів парникових газів.

Дивитись відео 02:03

Марш за клімат: українці приєднались до міжнародних екологічних протестів (20.09.2019)

Аудіо й відео до теми

Марш за клімат: українці приєднались до міжнародних екологічних протестів (20.09.2019)  

Також за темою

Thunberg protestiert vor Weißem Haus

Грета Тунберг влаштувала кліматичний протест під Білим домом 13.09.2019

Шведська екоактивістка Грета Тунберг не сподівається переконати американського президента Дональда Трампа в реальності глобального потепління. Втім, вона продовжує закликати до подальших кліматичних протестів.

Österreich | Greta Thunberg Fridays for future

Шведська школярка Грета Тунберг: прогуляти школу заради захисту клімату 20.08.2019

Рівно рік тому школярка Грета Тунберг вперше вийшла під будівлю шведського парламенту з пікетом на захист клімату. Зараз глобальний рух Fridays for Future об'єднує близько двох мільйонів осіб.

Polarexpeditionen von Acacia Johnson

В ООН закликають до негайних дій через глобальне потепління 08.10.2018

Необхідно утримати глобальне потепління в рамках 1,5 градусів за Цельсієм, наголошують експерти ООН зі зміни клімату. Для цього, на їхню думку, потрібні "безпрецедентні" зміни.

Реклама

Докладно

Віталій Кличко та Володимир Зеленський

Титульний бій мера Віталія Кличка

Як справжній чемпіон, Віталій Кличко готовий поборотися за свій статус мера Києва, пише Сергій Руденко.  

Китай і США провели консультації перед переговорами для вирішення торговельних суперечок

Китай і США провели тороговельні консультації

Делегації США та Китаю провели "продуктивні" і "конструктивні" підготовчі консультації перед торговельними переговорами.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  