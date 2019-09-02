 У новій Європейській Комісії майже половина крісел відійде жінкам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2019

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Новини

У новій Європейській Комісії майже половина крісел відійде жінкам

Урсула фон дер Ляєн прагне, щоб разом з нею у новій Європейській Комісії було майже стільки ж комісарок ЄС, скільки комісарів: 13 жінок та 14 чоловіків. Через Brexit нинішній склад Єврокомісії поменшає на одне крісло.

Урсула фон дер Ляєн

Разом з Урсулою фон дер Ляєн (на фото) в Єврокомісії працюватимуть ще 12 жінок

Згідно з планами обраної головою Європейської Комісії (ЄК) Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), в очолюваному нею органі буде небачена досі кількість жінок. Про майбутній склад Єврокомісії в Брюсселі повідомили в понеділок, 9 вересня.

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Очікується, що, крім самої фон дер Ляєн, Єврокомісія налічуватиме попередньо ще 12 жінок. Планується, що ще 14 місць у Європейській Комісії залишатимуться за чоловіками. Єврокомісарки представлятимуть зокрема такі країни ЄС, як Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Мальта, Португалія, Румунія, Швеція.

Такий перерозподіл місць за гендерною ознакою - значний крок уперед порівняно з попереднім складом ЄК, котрий невдовзі звільнить свої кабінети. До складу цієї Єврокомісії входить дев'ять жінок та 19 чоловіків.

Водночас через запланований на 31 жовтня вихід Великобританії зі складу ЄС, нова Єврокомісія налічуватиме 27 місць, а не 28 як нинішня.

Наступного дня голова Єврокомісії фон дер Ляєн має підписати відповідні розпорядження щодо сфери відповідальності майбутніх єврокомісарів та єврокомісарок. Потім список з кандидатками та кандидатами на посади в майбутній Єврокомісії ще мають затвердити країни-члени ЄС та європарламентарі, нагадує агенція новин AFP.

Нова Єврокомісія має стати до роботи 1 листопада. У ній традиційно кожна країна-член ЄС представлена одним єврокомісаром чи єврокомісаркою.

  • Урсула фон дер Ляєн

    Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

    Коли політика в генах

    Ставши головою Єврокомісії, Урсула фон дер Ляєн повернеться в Брюссель - місто, де вона народилася в 1958 році і до 13 років жила. Її батько, відомий німецький політик, колишній прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Ернст Альбрехт, працював тоді в європейських структурах. Після школи Урсула вивчилася на лікарку-гінеколога і працювала в клініці, а в політику подалася, коли їй було вже за 40.

  • Урсула фон дер Ляєн

    Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

    З батьками і братами

    На цьому фото 1976 року - Урсула з батьком, матір'ю і братами. Працьовитості і старанності в навчанні вимагали від своїх дітей Гайді й Ернст Альбрехти. Нікому не потурали. Батько доклав чимало зусиль і до того, щоб його діти були обізнаними в політиці.

  • Урсула фон дер Ляєн

    Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

    Домашні музикування

    Урсула фон дер Ляєн завжди вчилася на "відмінно" і вміла швидко освоювати нові амплуа. З малечку вона мала безліч захоплень. Фон дер Ляєн вільно розмовляє англійською та французькою, любить катання верхи, прогулянки на велосипеді, а також з ранніх років захоплюється музикою. Спільне музикування в сім'ї Альбрехтів, як на цьому знімку 1976, було традицією.

  • Урсула фон дер Ляєн

    Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

    Найголовніший чоловік

    Під час навчання в університеті Урсула зустріла головного чоловіка свого життя - професора, лікаря і бізнесмена Гайко фон дер Ляєна. 1986 року (Урсулі було 27 років, а Гайко - 31 рік) вони одружилися. За перші десять років подружнього життя в родині народилося семеро дітей, і на деякий час Урсулі довелося кинути роботу. На цьому фото 2013 року показано подружжя під час балу в Берліні.

  • Урсула фон дер Ляєн

    Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

    Весела компанія

    Як зізналася Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю журналістам, вона, як і її батьки, завжди хотіла мати багато дітей. Сім'ю без дітей вона просто не уявляє. Цей знімок зроблений в березні 2003 року, коли Урсула була міністеркою землі Нижня Саксонія з соціальних питань, справ жінок, сім'ї та здоров'я. У компанії чоловіка Гайко, синів і доньок вона зображена в саду свого будинку під Ганновером.

  • Урсула фон дер Ляєн

    Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

    У рідних пенатах

    Урсула фон дер Ляєн любить проводити дозвілля разом з дітьми у себе в саду. Багато німецьких політиків визнають за краще вирушати у відпустку на морське узбережжя або в гори. А Урсула із задоволенням залишається вдома.

    Автор: Наталія Корольова


DW.COM

Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

Вивчитися на лікарку, захистити дисертацію, народити сімох дітей і зробити політичну кар'єру? Легко! Що відомо про приватне життя першої жінки, котра очолила Єврокомісію? (18.07.2019)  

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