У новій Європейській Комісії майже половина крісел відійде жінкам

Згідно з планами обраної головою Європейської Комісії (ЄК) Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), в очолюваному нею органі буде небачена досі кількість жінок. Про майбутній склад Єврокомісії в Брюсселі повідомили в понеділок, 9 вересня.

Очікується, що, крім самої фон дер Ляєн, Єврокомісія налічуватиме попередньо ще 12 жінок. Планується, що ще 14 місць у Європейській Комісії залишатимуться за чоловіками. Єврокомісарки представлятимуть зокрема такі країни ЄС, як Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Мальта, Португалія, Румунія, Швеція.

Такий перерозподіл місць за гендерною ознакою - значний крок уперед порівняно з попереднім складом ЄК, котрий невдовзі звільнить свої кабінети. До складу цієї Єврокомісії входить дев'ять жінок та 19 чоловіків.

Водночас через запланований на 31 жовтня вихід Великобританії зі складу ЄС, нова Єврокомісія налічуватиме 27 місць, а не 28 як нинішня.

Наступного дня голова Єврокомісії фон дер Ляєн має підписати відповідні розпорядження щодо сфери відповідальності майбутніх єврокомісарів та єврокомісарок. Потім список з кандидатками та кандидатами на посади в майбутній Єврокомісії ще мають затвердити країни-члени ЄС та європарламентарі, нагадує агенція новин AFP.

Нова Єврокомісія має стати до роботи 1 листопада. У ній традиційно кожна країна-член ЄС представлена одним єврокомісаром чи єврокомісаркою.