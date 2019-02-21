 У нижній палаті Конгресу США хочуть скасувати режим надзвичайного стану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2019

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Новини

У нижній палаті Конгресу США хочуть скасувати режим надзвичайного стану

Законодавці у нижній палаті Конгресу США більшістю голосів ухвалили резолюцію про скасування запровадженого президентом США Дональдом Трампом режиму надзвичайного стану на кордоні з Мексикою.

Конгрес США

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів ухвалила більшістю голосів резолюцію про скасування запровадженого президентом країни Дональдом Трампом режиму надзвичайного стану. Під час голосування ввечері вівторка, 26 лютого, резолюцію підтримали 245 конгресменів, 182 законодавці висловилися проти. Серед тих, хто проголосував за цю резолюцію, були й 13 конгресменів-республіканців, передає агенція новин AFP.

Як повідомлялося, 15 лютого Трамп підписав розпорядження про запровадження надзвичайного стану. До цього кроку американський президент вдався після того, як Конгрес відмовився виділити 5,7 мільярда доларів на спорудження муру на кордоні з Мексикою, на чому наполягав господар Білого дому. Законодавці були згодні виділити на це значно меншу суму коштів.

Запровадження надзвичайного стану дозволить Трампу отримати необхідні мільярди на спорудження муру на кордоні з Мексикою в обхід рішень Конгресу. Минулого тижня демократи, котрі мають більшість у Палаті представників, внесли проект резолюції про скасування запровадженого Трампом режиму надзвичайного стану, нагадує агенція новин dpa.

Утім, чи матиме ухвалена законодавцями резолюція успіх, поки невідомо. Її ще має  розглянути Сенат. Якщо сенатори, де більшість за республіканцями, таки підтримують цю резолюцію, тоді вона потрапить на стіл президента. Але Трамп уже попередив, що накладе на неї вето. Для подолання президентського вето обом палатам Конгресу знадобиться дві третини голосів.

За допомогою муру на кордоні з Мексикою Трамп заявляє, що планує боротися з такими явищами, як нелегальна міграція до США, організована злочинність та наркоторгівля. Раніше 16 штатів звернулися з позовом до суду з метою оскаржити рішення президента щодо запровадження надзвичайного стану.

  • Екскаватор на кордоні США з Мексикою

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Трамп розбирається у будівництві

    "Я збудую великий мур уздовж нашого кордону на півдні - ніхто не будує мури краще за мене. Мексика профінансує цю стіну", - заявив майбутній президент США під час передвиборчої кампанії. Досі він будував передусім багатоповерхівки та готелі.Мур на кордоні - перший пункт з десяти у його плані щодо міграційної політики.

  • Огорожа на кордоні між США та Мексикою

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Кінець у нікуди

    Кордон між США та Мексикою має довжину 3200 кілометрів, причому на близько 1100 кілометрах вже зведено огорожу. Кордон пролягає між чотирма американськими та шістьма мексиканськими штатами, він проходить через пустелі і великі міста. Через погану досяжність невелика частина кордону у штаті Нью-Мексико залишається відкритою. Інші ділянки патрулюють прикордонні служби.

  • Огорожа на кордоні США і Мексики (Фото: dpa)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Нездоланний сталевий гігант

    Кількість нелегальних мігрантів сягає приблизно 350 тисяч щороку - значна частина походить з Мексики. У США нелегали живуть "у тіні". Деяких мексиканців приймають та терплять, але їхні родини не отримують візи. Послуги нелегальних перевізників для більшості надто дорогі. Мігранти мріють про краще життя, роботу та більше грошей для їхніх сімей.

  • Паркан на кордоні США з Мексикою (Фото: picture alliance / ZUMAPRESS.com)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Лише маленький дотик

    Сім'ї залишаються розділеними - обійняти рідних неможливо. Іноді лише вдається просунути руку через щілину в огорожі. Надія скоро побачитися у США вмирає після обрання президентом Дональда Трампа.

  • Правоохоронець патрулює на кордоні США з Мексикою (Фото: AP)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Від протекціонізму до упереджень

    "Коли Мексика відправляє сюди своїх людей, їдуть не найкращі", - сказав Трамп під час передвиборчої кампанії. - Вони присилають людей, у яких чимало проблем. Вони привозять наркотики, злочини, серед них - ґвалтівники. Є, можливо, і хороші люди". Трамп хоче відправити додому нелегалів, щонайменше злочинців. Незважаючи на погрози, мексиканці все одно наважуються на небезпечні подорожі до США.

  • Хрести на кордоні США та Мексики. (Фото: Reuters/D.A. Garcia )

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Пустеля, кордон і назад

    Для деяких мексиканців мрія завершується на кордоні - вони опиняються за ґратами. Іншим доводиться платити життям. Медіа критикують, правоохоронці стріляють через кордон по території Мексики. Шість непричетних мексиканців було вбито, відповідальних не покарано. Тільки в 2015 році лише одному представнику прикордонної служби США було виголошено обвинувачення з боку федерального прокурора.

  • Огорожа на кордоні Мексики зі США (Getty Images/AFP/F.J. Brown)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    З гвинтівкою проти небажаних гостей

    Американських фермер Джим Чілтон охороняє свою територію. Його ферма площею 200 тисяч квадратних метрів розташована на південному сході штату Аризона та межує безпосередньо з Мексикою. Між ними - лише колючий дріт. Чілтон відчуває себе відповідальним за безпеку у цьому місці і за потреби готовий задіяти свою гвинтівку.

  • Кордон між Мексикою та США на березі Тихого океану (Фото: dpa)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Курйозний кінець

    "Мур-тортілья" - так, дещо зневажливо, називають частину огорожі завдовжки 22,5 кілометра між прикордонним переходом "Отай-Меса", що у Сан-Дієго (Каліфорнія), та Тихим океаном.

    Автор: Сабріна Пабст, Наталія Соколовська


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