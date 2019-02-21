У нижній палаті Конгресу США хочуть скасувати режим надзвичайного стану

Законодавці у нижній палаті Конгресу США більшістю голосів ухвалили резолюцію про скасування запровадженого президентом США Дональдом Трампом режиму надзвичайного стану на кордоні з Мексикою.
Палата представників Конгресу Сполучених Штатів ухвалила більшістю голосів резолюцію про скасування запровадженого президентом країни Дональдом Трампом режиму надзвичайного стану. Під час голосування ввечері вівторка, 26 лютого, резолюцію підтримали 245 конгресменів, 182 законодавці висловилися проти. Серед тих, хто проголосував за цю резолюцію, були й 13 конгресменів-республіканців, передає агенція новин AFP.
Як повідомлялося, 15 лютого Трамп підписав розпорядження про запровадження надзвичайного стану. До цього кроку американський президент вдався після того, як Конгрес відмовився виділити 5,7 мільярда доларів на спорудження муру на кордоні з Мексикою, на чому наполягав господар Білого дому. Законодавці були згодні виділити на це значно меншу суму коштів.
Запровадження надзвичайного стану дозволить Трампу отримати необхідні мільярди на спорудження муру на кордоні з Мексикою в обхід рішень Конгресу. Минулого тижня демократи, котрі мають більшість у Палаті представників, внесли проект резолюції про скасування запровадженого Трампом режиму надзвичайного стану, нагадує агенція новин dpa.
Утім, чи матиме ухвалена законодавцями резолюція успіх, поки невідомо. Її ще має розглянути Сенат. Якщо сенатори, де більшість за республіканцями, таки підтримують цю резолюцію, тоді вона потрапить на стіл президента. Але Трамп уже попередив, що накладе на неї вето. Для подолання президентського вето обом палатам Конгресу знадобиться дві третини голосів.
За допомогою муру на кордоні з Мексикою Трамп заявляє, що планує боротися з такими явищами, як нелегальна міграція до США, організована злочинність та наркоторгівля. Раніше 16 штатів звернулися з позовом до суду з метою оскаржити рішення президента щодо запровадження надзвичайного стану.
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