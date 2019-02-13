 У НАТО відповіли на заяви Росії про цілковите припинення співпраці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2019

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Новини

У НАТО відповіли на заяви Росії про цілковите припинення співпраці

Усі види практичної співпраці між НАТО та РФ призупинені з 2014 року, наголошують у Альянсі. Раніше про цілковите припинення співпраці між РФ та Альянсом заявив заступник глави МЗС РФ.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселі

У Північноатлантичному альянсі (НАТО) не побачили нічого нового в словах заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка про цілковите припинення співпраці між Альянсом та Росією.

"Позиція НАТО не змінилася. Щодо Росії Північноатлантичний альянс дотримується двовекторного підходу: потужне стримування й оборона при збереженні серйозного діалогу", - йдеться в заяві речниці НАТО Оани Лунгеску, оприлюдненої у вівторок, 16 квітня.

Напередодні заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що Росія і НАТО цілком припинили співпрацю за цивільною та військовою лініями. "НАТО саме відмовилися від позитивного порядку денного у відносинах з Росією. Його не існує. І поки немає ознак того, що в НАТО знають, як виходити з цього глухого кута", - сказав російський дипломат в інтерв'ю агентству РІА "Новости".

У відповідь на це Оана Лунгеску вказала, що в березні 2014 року Альянс в зв'язку з "агресивними діями Росії проти України, повністю призупинив практичне співробітництво з Росією, зберігши при цьому канали для політичного і військового діалогу", і ситуація відтоді не змінилася.

Також напередодні інша речниця НАТО Реанна Джоунс не побачила в заявах російського дипломата нічого нового. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

"Це не новина. НАТО призупинило всю практичну співробітницю з Росією 2014 року у відповідь на конфлікт в Україні", - написала Джоунс. Вона також вказала на те, що політичні та військові канали комунікації "лишаються відкритими".

Позиція НАТО

Представниця Альянсу нагадала, що на саміті в Брюсселі в липні 2018 року члени НАТО виключили можливість повернення до "бізнесу як завжди" до того часу, поки в поведінці Росії не відбудеться "явних, конструктивних змін, що продемонструють дотримання Москвою міжнародного права та її міжнародних зобов'язань".

"НАТО прихильне до діалогу з Росією з метою ясного позначення наших позицій, зниження ризиків і посилення прозорості", - вказала Лунгеску, зазначивши, що Альянс продовжує діалог з Росією на різних рівнях.

Як приклади вона навела зустрічі Ради НАТО-Росія, остання з яких відбулася в січні, а також зустрічі генсека НАТО Єнса Столтенберга з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, остання з яких відбулася в березні 2019 року в Мюнхені.

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