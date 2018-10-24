У напрямку США вирушив ще один караван мігрантів з Центральної Америки

Група з понад 300 мігрантів у неділю, 28 жовтня, залишила столицю Сальвадору і вирушила в напрямку кордону Гватемали з метою згодом дістатися США, інформує агенція AFP. Група складається переважно з чоловіків, котрі надихнулися прикладом значно більшого каравану мігрантів із Гондурасу та інших країн Центральної Америки. Ті вирушили в дорогу два тижні тому через Гватемалу та змогли потрапити на територію Мексики.

Число мігрантів, котрі продовжують рух Мексикою в напрямку кордону США, становить, за оцінками, кілька тисяч. Утім, їм потрібно ще подолати близько 1600 кілометрів на шляху до США, зазначає агентство AP. А мігрантам з Сальвадору треба подолати 120 кілометрів до кордону з Гватемалою і ще 300 кілометрів, щоб дістатися кордону Мексики.

Міністерка внутрішньої безпеки Солучених Штатів Кірстен Нільсен закликала мігрантів, котрі йдуть до США, змінити свої плани. "Вас сюди не пропустять", - заявила Нільсен в інтерв'ю телеканалу Fox New. "Є лише один шлях міграції до цієї країни: законний", - додала Нільсен.

Президент США Дональд Трамп пригрозив задіяти військових на американсько-мексиканському кордоні, аби не допустити в країну мігрантів із Центральної Америки. Як повідомив глава Пентагону Джеймс Меттіс, військовослужбовці США вже почали доставку огороджувальних бар'єрів до південних кордонів країни. Деталі залучення військових до охорони кордонів США ще перебувають у процесі узгодження. Очікується, що війські допоможуть двом тисячам національних гвардійців, котрі патрулюють кордон.