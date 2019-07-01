 У навчаннях Sea Breeze в 2020 році візьмуть участь три нові країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2020

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Новини

У навчаннях Sea Breeze в 2020 році візьмуть участь три нові країни

Кількість країн-учасниць Sea Breeze 2020 збільшиться. До маневрів долучаться Японія, Південна Корея і Норвегія.

Есмінець ВМС Великобританії у порту Одеси під час навчань Sea Breeze 2019

Есмінець ВМС Великобританії у порту Одеси під час навчань Sea Breeze 2019

До міжнародних військових навчань Sea Breeze 2020 долучаться Японія, Південна Корея та Норвегія, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у суботу, 8 лютого.

Згідно із повідомленням, опублікованим на сайті ДПСУ, Норвегія у Sea Breeze 2020 буде представлена лише у сухопутному компоненті навчань.

Планування Sea Breeze 2020

Протягом тижня у Одесі тривала планувальна конференція з узгодження концепції та основного сценарію майбутніх маневрів, у яких візьмуть участь 20 держав. Цього року до планування навчань Sea Breeze, які традиційно організовують Україна та США, долучились також фахівці Болгарії, Великобританії, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини та Швеції.

Навчання Sea Breeze проходять не лише на морі, але й на суші. Цього разу у сухопутному компоненті маневрів візьме участь Норвегія.

Навчання Sea Breeze проходять не лише на морі, але й на суші. Цього разу у сухопутному компоненті маневрів візьме участь Норвегія.

Водночас у Міністерстві оборони України зазначають, що підготовка до навчань перебуває на стадії планування, тому говорити про особливості цьогорічних маневрів у порівнянні з попередніми поки що завчасно. "Але вже сьогодні можна сказати, що Sea Breeze 2020 своєю багатофункціональністю й масштабністю не поступляться торішнім", - зазначається у повідомленні на сайті відомства, опублікованому 8 лютого.

Масштабна участь українських ВМС

В міністерстві оборони зазначають, що на Sea Breeze 2020 українську сторону представлятимуть 20 кораблів ВМС, 7 одиниць ДПСУ, підрозділи морської піхоти, сил спецперацій, нацгвардії і повітряних сил.

Також у відомстві повідомляють, що маневри відбуватимуться влітку в південно-західній частині Чорного моря, на території портів, летовищ і полігонів в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, традиційно включатимуть у себе кілька компонентів: морський, сухопутний та авіаційний.

Sea Breeze 2019 разом із маневрами РФ

У 2019 році в навчаннях Sea Breeze було задіяно близько 900 військовослужбовців. Маневри відбувалися за участі американського есмінця USS Carney.

Однак паралельно із україно-американськими міжнародними навчаннями свої маневри проводили кораблі ВМС Росії. Через це організатори Sea Breeze були змушені змінити план навчань.

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У навчаннях візьмуть участь кораблі ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії. Загалом в маневрах задіяні близько 900 військовослужбовців.

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