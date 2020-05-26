У Москві відбувся перенесений військовий парад до Дня перемоги

У столиці Росії Москві попри значні темпи поширення коронавірусу відбувся військовий парад до Дня перемоги. Урочистий захід в середу, 24 червня, тривав одну годину й 15 хвилин.

Як зазначається на сайті міноборони Росії, у проведеному на Красній площі параді взяли участь понад 13 тисяч військових, а також 216 одиниць військової техніки та 75 літальних апаратів.

Військовий парад, як стверджує російська влада, відбувся за посилених заходів санітарної та епідеміологічної безпеки. Серед іншого, обмежили присутність журналістів на Красній площі. Також у місті скасували інші масові заходи.

На запрошення Путіна відгукнулося небагато іноземних лідерів

Попри запрошення, надіслані багатьом світовим лідерам, на парад до Москви прибули лише президенти Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Сербії, Таджикистану, Узбекистану. Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков не був присутній на заходах, оскільки після прибуття до Москви у двох членів киргизької делегації виявили коронавірус, передає інформагенція "Інтерфакс".

У своєму виступі перед початком параду президент Росії Володимир Путін знову наголошував на вирішальній ролі Радянського Союзу в перемозі над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні.

Володимир Путін (у центрі) серед гостей параду до Дня перемоги

Менш численні паради відбулися також в інших містах Росії.

Як повідомлялося, 16 квітня російський президент розпорядився перенести військовий парад на Красній площі та відкласти інші масові заходи в країні з нагоди Дня перемоги 9 травня. Тоді ж Путін запевнив, що військовий парад до Дня перемоги, а також марш "Безсмертного полку" все ж обов'язково відбудуться ще цього року.

А 26 травня господар Кремля розпорядився провести військовий парад 24 червня.

Як повідомлялося, Росія після США та Бразилії посідає третє місце у світі за кількістю зафіксованих випадків зараження коронавірусом, якихнарахували вже понад 600 тисяч.