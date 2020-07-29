У МОЗ пояснили правила поділу України на карантинні зони

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у понеділок, 3 серпня, пояснив правила дії адаптивного карантину з поділом регіонів за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19 на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони. До "червоної" зони було віднесено Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області.

"В Міністерстві охорони здоров'я немає жодного натяку на політику. Всі розрахунки здійснюються в автоматичному режимі, людський фактор тут відсутній. Єдиний пріоритет - здоров'я та безпека українців", - запевнив міністр, якого цитує пресслужба відомства.

Обмеження відповідно до зони, визначеної для кожного конкретного району чи міста, почали діяти на місцях 3 серпня. Вони будуть переглядатись щотижня, залежно від епідемічної ситуації. "У поділі на зони поширення епідемічної небезпеки COVID-19 все чітко систематизовано, там немає людського фактора. Є цифри, які відображають реальну небезпеку в тому чи іншому регіоні", - зазначив Степанов.

Як регіони відносять до "зеленої", "жовтої", "помаранчевої" та "червоної" зон

У МОЗ зазначили, що визначення регіону або міста до будь-якої із зон відбувається на основі чотирьох показників:

- середньої кількості тестувань протягом останніх семи днів (не менше 24 на 100 тисяч населення);

- коефіцієнта зайнятості ліжок (не більше 50 відсотків ліжко-місць);

- коефіцієнта виявлення випадків (не більше 11 відсотків);

- показника зростання кількості випадків (не більше ніж 10 відсотків).

Якщо впродовж п'яти днів у регіоні спостерігатиметься перевищення одного із визначених показників, приймається рішення щодо зміни рівня його епідемічної небезпеки, додали в міністерстві. Перехід регіону з однієї зони в іншу можливий при погіршенні ситуації протягом п'яти днів поспіль. У разі покращення показників протягом трьох днів район чи місто може повернутись у зону з меншим рівнем небезпеки.

У МОЗ змінили підхід до карантину

Своєю чергою, заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що наприкінці липня у восьми областях були підвищені показники епідемічної небезпеки. "Саме ці вісім областей мали, відповідно до умов діючої раніше постанови про карантин, вводити жорсткі обмежувальні протиепідемічні заходи. На жаль, цього не відбувалося, тому і було змінено підходи", - сказав він.

Ляшко наголосив, що постанова про карантин передбачає введення обмежувальних заходів на підставі проведених розрахунків. "В області, що перевищує п'ять днів поспіль національні показники, розраховується внесок кожної адміністративно-територіальної одиниці, району, міста в загальний рівень перевищення зазначених показників. І тільки після цього визначається, до якої зони - "зеленої", "жовтої" чи "червоної" входить ця адміністративно-територіальна одиниця", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше цього дня Луцька міська рада ухвалила рішення, де рекомендувала підприємствам продовжити працювати, як і раніше, попри віднесення міста до "червоної" зони.