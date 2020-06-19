У МОЗ допустили локальне повернення жорсткого карантину

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко наголошує, що говорити про повернення до тотального карантину на території всієї України передчасно. За його словами, це відбуватиметься локально, в залежності від ситуації в окремому регіоні.

"З 22 червня прописуються етапи входу в більш жорсткий карантин, який може бути локальним, регіональним. Є чотири індикатори, і в разі, якщо в якійсь області один із цих індикаторів перевищується, відстежується тенденція протягом трьох днів і регіональна комісія вводить обмежувальні протиепідемічні заходи. Вони можуть вводитися на території конкретного населеного пункту чи щодо конкретних сфер діяльності", - сказав Ляшко в п'ятницю ввечері, 19 червня, в ефірі телеканалу "Інтер".

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Також він додав: "Говорити про жорсткий карантин на території країни зараз передчасно, треба виконувати всі рекомендації Міністерства охорони здоров'я". Відповідаючи на питання про те, чи готова система охорони здоров'я до збільшення кількості пацієнтів з коронавірусом, головний санлікар зазначив, що відсоток заповнюваності ліжок для пацієнтів з COVID-19 невисокий.

"Що стосується Києва - так, ми можемо говорити, що кількість людей в реанімаційних відділеннях інфекційних відділень збільшується, оскільки тенденція ... говорить про те, що серед усіх зареєстрованих збільшується кількість людей з важким перебігом і це вимагає реанімаційних заходів", - підкреслив Ляшко.

Норми порушує кожний шостий заклад

Раніше на брифінгу у п'ятницю Віктор Ляшко повідомив, що кожен шостий суб'єкт господарювання порушує протиепідемічні норми.

"За даними Держпродспоживслужби, кожен шостий суб'єкт порушує протиепідемічні норми. Ці порушення призводять до інфікування. Є порушення в транспорті", - сказав він, закликавши українців дотримуватися карантинних обмежень.

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У свою чергу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов нагадав, що за недотримання карантинних обмежень введено штрафи. "Якщо ти заходиш до приміщення без маски - на тебе може бути накладено штраф 17 тисяч гривень. Якщо ти власник ТРЦ або ресторану і не дотримуєшся встановлених правил, може бути накладено штраф від 170 тисяч гривень до 340 тисяч гривень", - сказав він.