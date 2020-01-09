У МЗС України відповіли на заяву Ізраїлю щодо антисемітизму

Міністерство закордонних справ України у вівторок, 14 січня, опублікувало відповідь на заяву МЗС Ізраїлю , який засудив вшанування в Україні "антисемітських ідеологів українського національного руху" . Українське міністерство наголошує, що "Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму, а органи влади на всіх рівнях докладають зусиль для боротьби з їхніми проявами".

Як зазначається у заяві, це визнали міжнародні і неурядові організації та міністерство у справах діаспори Ізраїлю. "Така оцінка збігається з даними єврейської громади України і національних правозахисних неурядових організацій", - додали в МЗС України.

"Збереження історичної пам'яті про трагедію Голокосту в Україні, відновлення історичної справедливості, зокрема щодо тих, хто боровся за незалежність нашої держави і чию пам'ять на догоду своїм інтересам зганьбила пропагандистська машина СРСР, і надалі залишатимуться важливими напрямами державної політики України", - наголошується у заяві.

Також у документі зазначається, що "цивілізовані нації мають виходити з принципу вшанування усіх загиблих, а дискусії у цій сфері мають точитися на рівні істориків і експертів, а не політиків".

Нагадаємо, напередодні МЗС Ізраїлю засудило публічне вшанування в Україні "антисемітських ідеологів українського національного руху" та "відповідальних за вбивство євреїв під час Голокосту".

До цього 2 січня посли Польщі та Ізраїлю в Україні зробили спільну заяву у зв'язку з вшануванням в Україні діячів націоналістичного руху. Посли заявили, що вважають образливим вшанування в Україні людей, які, як стверджують дипломати, "активно пропагували етнічні чистки".

Ішлося, зокрема, про вшанування пам'яті лідерів Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери та Андрія Мельника, письменника і державного діяча Івана Липи та його сина, громадського діяча Юрія Липи.